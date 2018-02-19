Kayserililer Raylı Sistemi Sevdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, düzenlediği basın toplantısında yapılan anket sonucunda raylı sistemin memnuniyet oranının yüzde 78 olduğunu söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, düzenlediği basın toplantısında Ulaşım AŞ'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ulaşım AŞ'nin 2008 yılında kurulduğunu hatırlatan Gündoğdu, "2009 yılında, 17,5 km ve 28 istasyondan oluşan Hafif Raylı Sistemin 1. aşmasının işletmeye açılması ile birlikte fiili olarak faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu andan itibaren bilgi üretmeye ve üretilen bilgiyi hem Ülke hem de Kayseri şehri için kullanmayı kendisine ilke edinen Ulaşım A.Ş farklı kurumlara danışmanlık, proje hizmetleri vermeye başlamıştır. Bu süreç içinde; yapılan yenilikçi çalışmaları paylaşmak için Ulusal ve Uluslararası kongre ve sempozyumlarda 50 den fazla bildiri sektörün görüşüne sunulmuştur. Ulaşım A.Ş, edindiği bilgi ve tecrübeyi Samsun Hafif Raylı Sistemi ve İstanbul Kadıköy Kartal Metrosu işletme yönetimi danışmanlığı kapsamında farklı şehirlere hizmet olarak sunmuştur. Kayseri Ulaşım A.Ş, kurulduğu günden itibaren kurumsallaşmaya önem vermiş, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi standartları almış ve etkin olarak kullanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ulaşım AŞ'nin 2'inci ve 3'üncü aşama uzatma hattı projelerinde de etkin görev üstlendiğini kaydeden Gündoğdu, "Uzatma hatlarının tamamlanması ile birlikte hafif raylı sistem, 34 km hat uzunluğuna ve 55 istasyona çıkmıştır. Uzatma hatlarının da işletmeye açılması ile ihtiyaç duyulan ilave raylı sistem araçları için alım şartnamesi ve ihale çalışmaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülerek 2014 yılında araç alım ihalesine çıkılmıştır. 2014 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını yürüten Sayın Mehmet Özhaseki' nin önderliğinde ve yönlendirmesiyle yerli üretimi teşvik edecek ama yabancı firmaların ihaleye girmesini engellemeyecek şekilde teknik şartnameler hazırlanmıştır. İhale; karar süreçlerinde Kalite, performans, işletme ve bakım giderleri gibi fiyat dışı unsurları dikkate alacak şekilde hazırlanmıştır. Yapılan ihale neticesinde hem fiyat avantajı hem de teknik olarak üstünlük gösteren yerli firma ihaleyi kazanmıştır. Bir önceki araç alım ihalesi fiyatına göre 900 bin Euro daha avantajlı olarak alınan yeni raylı sistem araçları ile birlikte 30 araçlık filo için 27 milyon Euro daha az ödeme yapılmıştır" diye konuştu.

Raylı sistemde memnuniyet oranı yüzde 78 olduğunu kaydeden Ulaşım AŞ Genel Müdürü Gündoğdu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mustafa Çelik Başkan göreve geldikten sonra projeyi sahiplenmiş, onun da desteği ile birlikte yerli raylı sistem araçların seri üretimleri tamamlanarak 2016 yılı içinde hizmete alınmaya başlanmıştır. Yerli raylı sistem araçlarımız muadillerine göre bakım ve işletme giderlerinde daha avantajlı ve daha yüksek performansa sahiptir. Yeni araçlarımız tasarım olarak yüzde yüz yerli, donanım anlamında yüzde 60 oranında yerlilik payına sahiptir. Üretimi Ankara-Sincan' da yapılmıştır. Toplu taşımanın tek elden daha etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile birlikte tüm toplu taşıma sistemi yönetimi 2016 yılı başından itibaren Ulaşım A.Ş' ye devredilmiştir. Bu tarihten itibaren Raylı Sistem ve Bisiklet paylaşım sistemi ile birlikte Özel Halk Otobüsleri ve Belediye Otobüsleri Ulaşım A.Ş tarafından sevk ve idare edilmektedir. Bütünleşik toplu taşıma sistemin oluşturulması amacıyla alınmış olan bu karar olumlu sonuçlar vermeye başlamış 2016 yılında yüzde 54 oranında olan otobüs sistemi memnuniyet oranı 2017 yılında yüzde 68 seviyelerine çıkmıştır. Raylı sistem memnuniyet oranı da yüzde 78'dir. Müşteri şikayetleri de hızlı bir şekilde düşmeye başlamış milyon yolcu başına 250'lerden 113 şikayete kadar düşmüştür. 2017 yılında İlçe taşımacılığında dönüşüm çalışmaları tamamlanmıştır. İlçe taşımacılık esnafları Kooperatif çatısı altında birleşerek 164 adet yeni araç alarak hizmet vermeye başlamıştır. Kayseri Ulaşım A.Ş, Yurt genelindeki hizmetlerine de devam etmektedir. Bu kapsamda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Paylaşım Sistemi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Paylaşım Sistemi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Paylaşım Sistemi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Paylaşım Sistemleri kurulumu Ulaşım A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Yozgat Belediyesi Bisiklet Paylaşım Sistemi yapım işleri de devam etmektedir. Van Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Etüd Fizibilite çalışması da Ulaşım A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunlarla beraber; İzmir İZBAN Banliyö Hattı Elektrik Katener Sistemi bakım işleri Ulaşım A.Ş tarafından yürütülmektedir." - KAYSERİ