Kayserililer meteor yağmurunu Erciyes'te izledi Perseid Meteor Yağmurunu Kayserililer, Erciyes A.Ş.'nin organizasyonuyla Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 metre yükseklikte izledi.

Perseid Meteor Yağmurunu Kayserililer, Erciyes A.Ş.'nin organizasyonuyla Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 metre yükseklikte izledi.

Düzenlenen etkinlikte yüzlerce Kayserili, 2 bin 659 metre yüksekliğe çıkarak gökyüzü şölenini izledi. Hacılar Kapı'ya gelen vatandaşlar, buradan teleferikle izlenecek alana çıktı. Erciyes A.Ş. tarafından vatandaşlara mat dağıtılırken, bazı vatandaşlar ise battaniye ve termoslarıyla alana geldi. Yüzlerce Kayserili gece saatlerinde başlayan meteor yağmurunu meraklı gözlerle izledi. Kayseri Bilim Merkezi yetkilileri de vatandaşlara gökyüzü hakkında bilgiler verdi. Açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; etkinliği gelenekselleştirmek istediklerini ve önümüzdeki yıllarda yurtdışından Erciyes'e misafir getirmeyi düşündüklerini dile getirerek; "Yine Erciyes'te güzel bir faaliyet için beraberiz. Halkımızın çok yoğun teveccüh gösterdiği güzel bir gece yaşıyoruz. Astronomi insanların çağlar boyunca merak ettiği ve öğrenmek için gayret ettiği bir saha haline geldi. Özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmelerle Kayseri Büyükşehir Belediyesi nezdinde açılan Bilim Merkezi ile ortaklaşa hem halkımızın farklı ve güzel bir gece yaşaması için güzel bir ortam oluşturmak istedik. Biliyorsunuz Perseid, Meteor Yağmurlarını her yıl gerçekleşen en önemli ayağı. Bugün itibariyle de meteor yağmurlarının en yoğun yaşadığımız gecedeyiz. Türkiye'de de zannediyorum bu güzel gökyüzü hadisesini en iyi gözlemyelebileceğimiz Erciyes Dağı. Hacılar Kapı gondol üst pistinde 2 bin 650 metredeyiz. Bu güzel noktada özellikle gökyüzünü merak eden yavrularımız, gençlerimiz için çok güzel bir ortam hazırladık. İnsanlar kendileri için hazırlanmış minderlerle zamanını geçirerek gökyüzünü fotoğraflıyorlar, teleskopla canlı yayınlar yapılıyor. Bu güzel faaliyeti de gelenekselleştirmek için gayret ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllardan itibaren yurtdışından dahi bu meteor yağmurunu gözlemlemek için misafir getireceğimizi, tahmin ediyoruz. Bu noktadan yıldızlar çok net görülüyor. Çok rahat yıldız kaymaları, meteor hareketliliği seyredilebiliyor. İlgi çok yüksek oldu. Kayıt yapan misafirlerimizin yaklaşık 10 katı kadar alaka oluştu. Çok şükür güzel bir organizasyonla Erciyes'te yine çok farklı bir gece yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül ise; "Bugün Kayseri'de biz bir ilki gerçekleştirdik Erciyes A.Ş., Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Merkezi ile birlikte. Bugün öncelikle bilim merkezinde gökyüzü eğitimleri verdik. Daha sonra bugün en yükseğe ulaşacak olan meteor yağmurlarının gözlemiyle ilgili Erciyes'te gözlem yapmak istedik. Özellikle hijyen kurallarına uygun bir şekilde hem taşımada hem gözetlemede dikkat ederek ailelere unutulmaz bir gece yaşatmak istedik" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA