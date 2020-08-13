Kayserililer meteor yağmurunu Erciyes'te izledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayserililer meteor yağmurunu Erciyes'te izledi

Perseid Meteor Yağmurunu Kayserililer, Erciyes A.Ş.'nin organizasyonuyla Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 metre yükseklikte izledi.

Kayserililer meteor yağmurunu Erciyes'te izledi
13.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:09

Perseid Meteor Yağmurunu Kayserililer, Erciyes A.Ş.'nin organizasyonuyla Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 metre yükseklikte izledi.

Düzenlenen etkinlikte yüzlerce Kayserili, 2 bin 659 metre yüksekliğe çıkarak gökyüzü şölenini izledi. Hacılar Kapı'ya gelen vatandaşlar, buradan teleferikle izlenecek alana çıktı. Erciyes A.Ş. tarafından vatandaşlara mat dağıtılırken, bazı vatandaşlar ise battaniye ve termoslarıyla alana geldi. Yüzlerce Kayserili gece saatlerinde başlayan meteor yağmurunu meraklı gözlerle izledi. Kayseri Bilim Merkezi yetkilileri de vatandaşlara gökyüzü hakkında bilgiler verdi. Açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; etkinliği gelenekselleştirmek istediklerini ve önümüzdeki yıllarda yurtdışından Erciyes'e misafir getirmeyi düşündüklerini dile getirerek; "Yine Erciyes'te güzel bir faaliyet için beraberiz. Halkımızın çok yoğun teveccüh gösterdiği güzel bir gece yaşıyoruz. Astronomi insanların çağlar boyunca merak ettiği ve öğrenmek için gayret ettiği bir saha haline geldi. Özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmelerle Kayseri Büyükşehir Belediyesi nezdinde açılan Bilim Merkezi ile ortaklaşa hem halkımızın farklı ve güzel bir gece yaşaması için güzel bir ortam oluşturmak istedik. Biliyorsunuz Perseid, Meteor Yağmurlarını her yıl gerçekleşen en önemli ayağı. Bugün itibariyle de meteor yağmurlarının en yoğun yaşadığımız gecedeyiz. Türkiye'de de zannediyorum bu güzel gökyüzü hadisesini en iyi gözlemyelebileceğimiz Erciyes Dağı. Hacılar Kapı gondol üst pistinde 2 bin 650 metredeyiz. Bu güzel noktada özellikle gökyüzünü merak eden yavrularımız, gençlerimiz için çok güzel bir ortam hazırladık. İnsanlar kendileri için hazırlanmış minderlerle zamanını geçirerek gökyüzünü fotoğraflıyorlar, teleskopla canlı yayınlar yapılıyor. Bu güzel faaliyeti de gelenekselleştirmek için gayret ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllardan itibaren yurtdışından dahi bu meteor yağmurunu gözlemlemek için misafir getireceğimizi, tahmin ediyoruz. Bu noktadan yıldızlar çok net görülüyor. Çok rahat yıldız kaymaları, meteor hareketliliği seyredilebiliyor. İlgi çok yüksek oldu. Kayıt yapan misafirlerimizin yaklaşık 10 katı kadar alaka oluştu. Çok şükür güzel bir organizasyonla Erciyes'te yine çok farklı bir gece yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül ise; "Bugün Kayseri'de biz bir ilki gerçekleştirdik Erciyes A.Ş., Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Merkezi ile birlikte. Bugün öncelikle bilim merkezinde gökyüzü eğitimleri verdik. Daha sonra bugün en yükseğe ulaşacak olan meteor yağmurlarının gözlemiyle ilgili Erciyes'te gözlem yapmak istedik. Özellikle hijyen kurallarına uygun bir şekilde hem taşımada hem gözetlemede dikkat ederek ailelere unutulmaz bir gece yaşatmak istedik" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı 3. Sayfa
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor 3. Sayfa
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi 3. Sayfa
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı Magazin
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı Güncel
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
İnce, 'CHP'yi bölüyorsun' diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi
İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
KPSS 2020/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2020/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Ahmet Nur Çebi'den Bernard Mensah itirafı: Gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik
Ahmet Nur Çebi'den Bernard Mensah itirafı: Gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Balotelli iddialarına son noktayı koydu: Sergen Yalçın düşünmüyor
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Balotelli iddialarına son noktayı koydu: Sergen Yalçın düşünmüyor
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aamir Khan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Kayserililer meteor yağmurunu Erciyes'te izledi - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 12:53:20. #1.15#
title