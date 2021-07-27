Kayserililer, büyükşehir ile doğanın tadını çıkarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserililer, büyükşehir ile doğanın tadını çıkarıyor

Kayserililer, büyükşehir ile doğanın tadını çıkarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin 'Doğa seni çağırıyor' sloganıyla gerçekleştirdiği doğa kampı sayesinde Kayserililer, Sarımsaklı Barajı'nın doğal güzelliği eşliğinde keyifli ve eğlenceli vakit geçirerek doğa ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin 'Doğa seni çağırıyor' sloganıyla gerçekleştirdiği doğa kampı sayesinde Kayserililer, Sarımsaklı Barajı'nın doğal güzelliği eşliğinde keyifli ve eğlenceli vakit geçirerek doğa ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Sosyal ve kültürel anlamda yaptığı çalışmalar ile dikkatleri üzerine çeken Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin Sarımsaklı Barajı çevresinde düzenlediği doğa kamplarına yoğun ilgi sürüyor. Spor A.Ş. tarafından organize edilen ve Kayserililerin büyük ilgi ve beğenisi ile karşılaşılan kampta, aileler çocukları ile keyifli vakit geçirmenin yanı sıra Spor. A.Ş. eğitmenleri ile birlikte, birbirinden farklı survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkarıyor. Kamp severler, birçok etkinliğin yanı sıra sağlıklı yaşam için bol bol doğa yürüyüşü yapmayı da ihmal etmiyor. Spor A.Ş. tarafından kampa katılan çocuklara sürpriz hediyeler de verilirken, etkinliğe katılan vatandaşlar ise yaz aylarında kendilerini tatilde gibi hissettiklerini, gerçek kamp havasında dolu dolu bir hafta sonu geçirme fırsatı yakaladıklarını belirterek, böylesi etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş.'ye teşekkürlerini ilettiler. Doğa kampları 0-6 yaş için ücretsiz olurken, 07-12 yaş için 60 TL, 13 Yaş üzeri İçin 90 TL olarak belirlendi. Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, maske, eldiven ve çadırlar Spor A.Ş. tarafından temin edilirken, vatandaşlar detaylı bilgi ve rezervasyon için 0 549 696 00 38 telefon numarasını arayabiliyor.

Spor A.Ş., doğayla iç içe olmak isteyen tüm Kayserilileri kamplara davet ederken, vatandaşlar doğa kampları ile ilgili duyuru ve rezervasyon bilgilerine, haftalık kamp programı ile Spor A.Ş. internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Mustafa Demir Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Hande Yener Seren Serengil
Spor Diego Muslera Mesut Özil Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserililer, büyükşehir ile doğanın tadını çıkarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 01:15:18. #1.16#

title