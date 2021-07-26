Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin doğa kamplarına yoğun ilgi sürüyor
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin doğa kamplarına yoğun ilgi sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin doğa kamplarına yoğun ilgi sürüyor
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "Doğa seni çağırıyor" sloganıyla Sarımsaklı Barajı çevresinde düzenlediği doğa kamplarına yoğun ilgi sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "Doğa seni çağırıyor" sloganıyla Sarımsaklı Barajı çevresinde düzenlediği doğa kamplarına yoğun ilgi sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayserililer, Sarımsaklı Barajı'nın doğal güzelliği eşliğinde keyifli ve eğlenceli vakit geçirerek doğa ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Spor AŞ tarafından organize edilen ve beğeni ile karşılaşılan kampta, aileler çocukları ile keyifli vakit geçirmenin yanı sıra, eğitmenlerle birlikte, farklı parkurlarda, voleybol, okçuluk gibi oyun alanlarıyla, sabah sporu, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinlikle doğanın keyfini çıkarıyor.

Kampa katılan çocuklara ise sürpriz hediyeler de veriliyor.

Doğa kampları 0-6 yaş için ücretsizken 7-12 yaş için 60 lira, 13 yaş üzeri için 90 lira olarak belirlendi.

Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, maske, eldiven ve çadırlar Spor AŞ tarafından temin ediliyor.

Vatandaşların detaylı bilgi ve rezervasyon için 0 549 696 00 38 telefon numarasını arayabileceği kaydedildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin doğa kamplarına yoğun ilgi sürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin doğa kamplarına yoğun ilgi sürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin doğa kamplarına yoğun ilgi sürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin doğa kamplarına yoğun ilgi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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