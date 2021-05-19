Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
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Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu

Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm vatandaşları saat 19.19'da balkonlarında ve kapılarında İstiklal Marşı okuma çağrısının ardından, Kayserili vatandaşlar balkonlara koştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm vatandaşları saat 19.19'da balkonlarında ve kapılarında İstiklal Marşı okuma çağrısının ardından, Kayserili vatandaşlar balkonlara koştu.

Bu yıl korona virüs gölgesinde geçen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı okuma çağrısının ardından şölen havasında kutlandı. Kayseri'de saat 19.19'da evlerinin balkonlarına ve kapılarına çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

Vatandaşların ellerinde Türk Bayrakları ile çocuğundan yaşlısına şölen havasındaki kutlaması, İHA droneu ile havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu
Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayserililer 7'den 70'e İstiklal Marşı için balkonlara koştu - Haberler
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