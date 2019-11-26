Kayserili turizmciler Taylandlı meslektaşlarıyla Bangkok'ta buluştu

26.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:28

Kayserili turizmciler, yeni turizm ve tanıtım stratejisinde pazar olarak belirlenen Tayland'a düzenlenen geziye katılarak, "Kayseri-Erciyes Tanıtım Toplantıları" kapsamında bu ülkedeki meslektaşlarına kentin doğal ve tarihi güzelliklerini anlattı.

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) Kayseri Müdürlüğünün girişimi ve THY Bangkok Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen "Kayseri-Erciyes Tanıtım Toplantıları", Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirildi.

Burada bir oteldeki toplantının açılışında konuşan Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Kayseri'nin Kapadokya bağlantısının bu ülkede iyi tanındığını söyledi.

Tayland'dan Türkiye'ye gitmek isteyen çok kişi olduğunu belirten Akgün, "Tayland'da genellikle insanların aklına Türkiye deyince Kapadokya geliyor ve Kapadokya'dan çok etkilendiklerini görüyorum. Bugün burada yapılan sunumlar ve Kayseri tanıtımıyla birlikte Kapadokya'ya gidecek olanların yolunu Kayseri'ye çevireceğinden eminim." diye konuştu.

Akgün, Taylandlıların tarihe yoğun ilgisi bulunduğunu ve Kayseri'de tarih, kültür, gastronomi, spor, alışveriş, sağlık gibi birçok özelliğin bir arada olduğunu ifade etti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da Erciyes'in uluslararası bir turizm yeri olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

Özellikle son yıllarda direkt uçuşlarla birlikte birçok ülkeden yabancı misafirin Erciyes'e kayak yapmaya geldiğine işaret eden Cıngı, "Erciyes'te kayak yapan yabancı misafir kente inip, alışveriş merkezlerinde zaman geçirebiliyor. Tarihi Kapalı Çarşı'yı gezebiliyor. Günübirlik turlarla Kapadokya'yı görebiliyor." ifadelerini kullandı.

Erciyes için uluslararası tanıtım ağını her geçen gün genişlettiklerine işaret eden Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes AŞ olarak her gün yeni pazarlara ulaşmaya çalışıyoruz. Güneydoğu Asya da bunlardan biri. Çünkü bu bölgeden çok sayıda insan Kapadokya'ya geliyor. Bu bölgelerde yapılacak tanıtım faaliyetleriyle Kapadokya'ya gelen misafiri birkaç gün Erciyes'te konaklatabiliriz. Bunun için THY ile birlikte bir pazarlama stratejisi belirledik. Bunun bir yansıması olarak da Kayseri'deki turizmcilerle birlikte Bangkok'ta Erciyes'i tanıtıyoruz. Burada Tayland'ın ve bölgenin büyük turizm acenteleri bulunuyor. Acentelere Kapadokya'ya gönderdikleri turistleri Erciyes'te de ağırlayabileceğimizi, bunun altyapısının hazır olduğunu anlattık."

THY Kayseri Müdürü Fatih İnan ise Kayseri'nin, Kapadokya'ya çok yakın bir bölge olduğunu anlattı.

Kayseri'ye gelecek turistin birçok etkinlik yapma fırsatı bulacağını vurgulayan İnan, "Kayseri tanıtım çalıştayının ilk aşamasını bu toplantıyla gerçekleştirdik. İkinci aşamada Taylandlı acenteleri Kayseri'de ağırlamak istiyoruz. Bundan sonra da satışlara başlamayı planlıyoruz. Hatta THY olarak Tayland-Kayseri uçuşları için özel bir fiyat çıkarmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kayserili turizmciler, Taylandlı meslektaşları ile ikili görüşmeler yaparak, kentteki konaklama ve transfer konularında bilgi verdi.

Toplantıya THY Bangkok Müdürü Ahmet Tuğcu, Malezya Kültür ve Tanıtma Müşaviri Begüm Soysal da katıldı.

Kaynak: AA