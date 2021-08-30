Kayserili sporculardan Yüzme Şampiyonasında büyük başarı
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Kayserili sporculardan Yüzme Şampiyonasında büyük başarı

Kayserili sporculardan Yüzme Şampiyonasında büyük başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 24-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine Kayserili sporcular damga vurdu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 24-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine Kayserili sporcular damga vurdu.

11-13 yaş arası Kayseri'den şampiyonaya katılan sporcular Melisa Akyol, Selime Akyol, Beyza Yıldız ve Filiz Cihan 13 birincilik, 10 ikincilik elde ederek şampiyonaya damga vurdu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamasında, "İstanbul'da yapılan şampiyonaya başarılarıyla damga vuran sporcularımızı, antrenörlerini, kulüp yöneticilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayserili sporculardan Yüzme Şampiyonasında büyük başarı
Kayserili sporculardan Yüzme Şampiyonasında büyük başarı
Kayserili sporculardan Yüzme Şampiyonasında büyük başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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