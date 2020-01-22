Kayserili sporcular Samsun'dan 19 madalya ile döndü

22.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:27

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonasında Kayseri'yi temsilen katılan sporcular şampiyonaya damga vurdu.



18-19 Ocak 2020 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilen, 10 ilden 400'ü aşkın sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kayserili sporcular 10 altın, 2 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA