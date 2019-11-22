Kayserili şehit annelerinden Diyarbakır annelerine ziyaret

22.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:48

Kayserili şehit anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 81'inci gününe girdi.

Kayseri'nin Talas İlçe Belediyesinin organizasyonuyla bir araya gelen Kayserili şehit anneleri, oturma eylemini sürdüren anneleri ziyaret etti, şal ve Türk bayrağı hediye etti.

Talas Belediyesi tarafından çadırda kurulan kazanlarda hazırlanan mantı, evlat nöbeti tutan ailelere ikram edildi.

Ziyaret sırasında şehit anneleri, Diyarbakır anneleriyle, "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Türk-Kürt kardeştir, aracılar kalleştir" sloganları attı.

"Annelerin acısı bizim de acımız"

Ziyarete ilişkin açıklama yapan şehit annesi Kudret Bayram, Kayseri'den annelere destek amacıyla geldiklerini söyledi.

Annelerin de kendileri gibi acılarının olduğunu belirten Bayram, "Allah başka acı göstermesin. İnşallah biz bir ve beraber olacağız. Biz yavrularımızı toprağa verdik. Bizim yavrularımız şehit oldu. Kim içimizde hainse Allah onları kahretsin. Biz kardeşiz, el eleyiz." dedi.

"Bölücülük yapanlara inanılmaması gerekir." diyen Bayram, şunları kaydetti:

"Fakirlikle, yoklukla yavrularımızı yetiştirene kadar çok zorluk çektik. Nasıl bomba attılar? Kardeş kardeşe bomba atar mı? Annelerin acılarını paylaşmaya geldik. Çok acı, evlat acısı başka. Annelerin acısı bizim de acımız. Evlat acısını Allah vermesin, çok büyük bir acı. Sonuna kadar annelerin yanındayız. Biz kardeşiz. Kalleşlere inanmayın, boynunuzu da eğmeyin."

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelerek oturma eylemine katılan anne Necibe Çiftçi de Diyarbakır anneleri adına kendilerini ziyaret eden şehit annelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA