Kayserili şehidin acı haberi babaevine ulaştı
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Kayserili şehidin acı haberi babaevine ulaştı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Özgür Çelik'in acı haberi baba evine ulaştı.

05.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:52
Kayserili şehidin acı haberi babaevine ulaştı

'nin ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit olan Er Özgür Çelik'in acı haberi baba evine ulaştı.


Piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in şehadet haberi, Develi ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan babaevine yetkililer tarafından ulaştırıldı. İlçe protokolü de şehidin ailesine taziyelerini iletmek için Çomaklı Mahallesi'ne geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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