Kayserili Sanayiciler vergi sisteminin yeniden düzenlenmesini istiyor

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci, "Firma bazında ratingleme ve beyan esası yöntemi ile sicili temiz olan iyi mükellefler için vergi denetimlerinde ve vergi iade süreçlerinde pozitif ayrım yapılmalı" dedi.

09.09.2019 10:20
Kayserili Sanayiciler vergi sisteminin yeniden düzenlenmesini istiyor

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci, "Firma bazında ratingleme ve beyan esası yöntemi ile sicili temiz olan iyi mükellefler için vergi denetimlerinde ve vergi iade süreçlerinde pozitif ayrım yapılmalı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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