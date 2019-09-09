Kayserili Sanayiciler vergi sisteminin yeniden düzenlenmesini istiyor
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci, "Firma bazında ratingleme ve beyan esası yöntemi ile sicili temiz olan iyi mükellefler için vergi denetimlerinde ve vergi iade süreçlerinde pozitif ayrım yapılmalı" dedi.
09.09.2019 10:20
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci, "Firma bazında ratingleme ve beyan esası yöntemi ile sicili temiz olan iyi mükellefler için vergi denetimlerinde ve vergi iade süreçlerinde pozitif ayrım yapılmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com