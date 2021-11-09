Kayserili özel öğrencilerden Ömer Halisdemir'e dua

"Biz de vatanımızın bir cephesinde dualarımızla var olduğumuzu göstermek istedik"

NİĞDE - Kayseri İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, 'Kiminin Duası' projesi kapsamında 15 Temmuz kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

15 Temmuz kahramanının Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine gelen 46 öğrenci, burada dua etti, okunan Kur-an'ı Kerim'i dinledi. İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Hüseyin Bozlak, öğrencilerinin askerlik yapamayan özel öğrenciler olduğunu belirterek; "Biz de vatanımızın bir cephesinde dualarımızla var olduğumuzu göstermek istedik" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte 'Kiminin Duası' isimli bir proje yaptıklarını ifade eden Bozlak; "Proje kapsamında, Kayseri, Çanakkale ve İstanbul'daki 15 Temmuz şehitliklerini ziyaret ettik. Bugün de şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrindeyiz. Hem şehidimizin ailesiyle tanışıp teşekkür etmek hem de projemizin farkındalığını ortaya koymak istedik. Öğrencilerimizle, vatanın bölünmez bütünlüğüne katkı sağlamak istiyoruz, bizim öğrencilerimiz askerlik yapamayan özel öğrenciler. Biz de vatanımızın bir cephesinde dualarımızla var olduğumuzu göstermek istedik" diye konuştu. Okul Müdürü Osman Morsümbül ise ziyaretten dolayı öğrencilerin çok heyecanlandığını ve duygulandığını kaydederek şöyle konuştu;

"Öğrencilerimiz ziyaretten dolayı çok heyecanlandılar. Bazı öğrencilerimiz ağladı. Projeyle milli ve manevi duyguları öğrencilere kazandırmak istiyoruz. Geçen hafta Çanakkale ve İstanbul gezilerimiz oldu, bugün burada ziyaretteyiz. Vatan, millet, devlet ve şehit aşkını öğrencilerimize yaparak ve yaşayarak kazandırdığımıza inanıyoruz. Şehidimize, 'yerinde rahat uyu' diyoruz. Çünkü bizler yeni Ömer Halisdemir'leri yetiştiriyoruz."

Ziyarette; 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir'e öğrenciler tarafından yapılan tesbih hediye edildi.