Kayserili okul müdürü 5 bin TL masrafı çok buldu, okulu tek başına boyadı

Niğde'de Müdür Ahmet Özkan 5 bin TL masraf çıkınca, belediyeden talep ettiği kepçenin üzerine çıkarak okulu tek başına boyadı

NİĞDE - Niğde'de Okul Müdürü Kayserili Ahmet Özkan, okulun boyanması için 5 bin TL masraf çıkınca 'Kayserili zekası' dedirtecek bir davranışla kolları sıvayarak tüm binayı kepçe üzerinde tek başına boyadı.

Merkeze bağlı 158 öğrencisi ve 21 öğretmeni bulunan Yıldıztepe Hacıabdullah Şehit Mehmet Kayahan Çok Programlı Lisesinin Müdürü Kayserili Ahmet Özkan, binanın dışını boyatmak istedi ve yapılan keşifte 5 bin TL masraf çıktı. Fiyatın çok olması sonrasında Yıldıztepe Hacıabdullah Şehit Mehmet Kayahan Çok Programlı Lisesi Müdürü Ahmet Özkan kolları sıvayarak eline aldığı rulo ile 3 katlı okulun dış cephesini tek başına boyadı.

Binanın üst kısımlarına ulaşmak için Yıldıztepe Belediyesinden talep ettiği kepçenin üzerine çıkan Müdür Ahmet Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "kimine göre fedakarlık, kimine göre işgüzarlık, kimine göre iş güvenliğini hiçe saymak, bana göre AŞK" satırlarını yazdı.

Okulun dış boyasını yaklaşık bir ay süren çalışma sonrasında bitiren Müdür Ahmet Özkan, "Okulumuzun dış cephe boyası çok eskiydi. Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarımıza dış cephe boyası verdi. Dış cephe boyasını Milli Eğitim Müdürlüğünden aldıktan sonra çeşitli boyacılarla görüştük. Meblağ bizim okulumuza göre çok yüksekti. Kayserili olmam ve devir de ekonomi devri olunca, bu para devletimizden çıkacaktı. Yazın zaten okulda işlerimiz çok yoğun değildi. Bu okulu kendimiz boyayalım dedik ve bunu da başardık. İskele kuramadığımız ve çatıdan aşağı eğilemediğimiz yerler vardı. Sağ olsun belediye başkanımızın da yardımı ile kepçe getirdik ve buraları da boyadık. Okul Aile Birliğinden para çıkmamış oldu, vatandaşımızdan para istemek zorunda kalmadık ve devletimizi de ayrı bir külfete sokmamış olduk. Yardımı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Okul Müdürü Özkan'ın bu davranışı ise büyük takdir topladı.