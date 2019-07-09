Kayserili Okçular Türkiye Okçuluk Şampiyonasından Bir Gümüş Bir Bronz Madalya ile Döndü

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Ordu'da sona erdi.

04-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında 19 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası dün yapılan final atışlarıyla tamamlandı.

37 ilden 400 sporcunun mücadele ettiği şampiyona birbirinden çekişmeli ve güzel müsabakalara sahne oldu.

Şampiyonada yarışan Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Sporcusu Sema Nur Gün Genç Bayanlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Egemen Uslu Genç Erkekler kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Egemen Uslu, sıralama atışlarında elde ettiği 689 puan ile milli takım barajını geçerek İspanya'da yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA