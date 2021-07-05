Kayserili okçular milli takım seçmelerine alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserili okçular milli takım seçmelerine alındı

Kayserili okçular milli takım seçmelerine alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

30 Haziran ve 4 Temmuz tarihinde Antalya'da düzenlenen Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili okçular büyük başarı göstererek Milli Takım seçmelerine alındı.

30 Haziran ve 4 Temmuz tarihinde Antalya'da düzenlenen Gençler Kadetler Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili okçular büyük başarı göstererek Milli Takım seçmelerine alındı.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda;

Klasik Yay Kadet Kadınlar Kategorisinde Fatma Maraşlı

Klasik Yay Kadet Erkekler Kategorisinde Kamil Türkmen

Klasik Yay Kadet Karışık Takım Kategorisinde Fatma Maraşlı ve Kamil Türkmen

Klasik Yay Kadet Erkek Takım Kategorisinde Kamil Türkmen, Mevlüt Mert Akay ve Kutay Tek

Makaralı Yay Kadet Karışık Takım Kategorisinde İrem Ocakçı ve Yunus Emre Arslan

Makaralı Yay Kadet Erkekler Kategorisinde Yunus Emre Arslan 692 Puanla Milli Takım baraj puanını geçmiş ve sıralama turunu 1. bitirdi.

Yarışmada büyük başarı gösteren Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen ve Yunus Emre Arslan Milli takım seçmelerine alındı. - KAYSERİ

Kayserili okçular milli takım seçmelerine alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seray Kaya Kemal Sunal Şeyma Subaşı
Spor Diego Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserili okçular milli takım seçmelerine alındı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 08:55:49. #1.16#

title