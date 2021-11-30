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Kayserili okçular hedefi şaşırmadı

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Kayserili okçular hedefi şaşırmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. okçuları Samsun'da düzenlenen şampiyonada 12 madalya ve 3 kupa kazanarak şehre döndü.

SAMSUN (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. okçuları Samsun'da düzenlenen şampiyonada 12 madalya ve 3 kupa kazanarak şehre döndü.

Salon Federasyon Kupası Türkiye Şampiyonası 24-28 Kasım 2021 tarihleri arasında Samsun'da düzenlendi. Şampiyonada Yay Kadınlar Kategorisinde Gizem Elmaağaçlı Türkiye Şampiyonu, Makaralı Yay Erkekler Kategorisinde Furkan Dernekli Türkiye Şampiyonu oldu. Klasik Yay Genç Erkekler Kategorisinde ise Kamil Türkmen Türkiye Üçüncüsü Klasik Yay Genç Erkek Takımı Kamil Türkmen, Kutay Tek Hamza Yücel Türkiye Şampiyonu oldu.

Yine, Makaralı Yay Erkek Takımı Furkan Dernekli, Egemen Uslu Şükrü Mustafa Sönmez Türkiye Şampiyonu Makaralı Yay Genç Kadın Takımı Elif Doğan İrem Ocakcı Yasemin Özsoy Türkiye Üçüncüsü oldu. Kayserili okçular toplamda 12 madalya, 3 kupa kazanarak şehre döndü. - KAYSERİ

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