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Kayserili okçular evde çalışıyor

Kayserili okçular evde çalışıyor
02.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:23

Kayseri Gençlik ve Spor Okçuluk takımı çalışmalarını evde sürdürüyor.

Kayseri Gençlik ve Spor Okçuluk takımı çalışmalarını evde sürdürüyor.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Kayseri'de yaklaşık 2 aydır hiçbir spor müsabakaları yapılmıyor. Antrenörler ve sporcular bu zorlu süreçte evlerinde kalarak video konferans yönetimiyle ve bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kayseri Gençlik ve Spor Okçuluk antrenörü Sinem Şahin de, okçularına telekonferans ile antrenman yaptırıyor. Antrenör Sinem Şahin, "Korona virüs salgını tüm insanlığı zorlu bir sürecin içerisine çekmiştir. Bu süreç yaşam standartlarımızın kısıtlanmasına ve yenilikler aramamıza neden olmuştur. Bu yeniliklerden biri ise dijital ortamda eğitimlerdir. Her hafta yaptığımız fitness, yoga, pilates ve okçuluk antrenman programlarıyla bu süreci en hareketli biçimde değerlendirmeye çalışıyoruz. Haftanın belirli günlerinde planladığımız oyunlarla ve kısa sohbetlerle çocukları eğlendirmeye kendilerini yalnız hissetmemelerine de önem veriyoruz. En kısa zaman da bu pandeminin bitmesi görevimizin başına dönmeyi ve çocuklarımıza kavuşmayı temenni ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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