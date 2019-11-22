Haberler » Spor » Kayserili Öğretmenler Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'e girdi - Spor

Kayserili Öğretmenler Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'e girdi

Türkiye Öğretmenler Kupasında Basketbol 3X3 takımı ilk 4 takım arasında kaldı.

22.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:10
Kayserili Öğretmenler Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'e girdi

Öğretmenler Kupasında 3X3 takımı ilk 4 takım arasında kaldı.


Türkiye Öğretmenler Kupası'na katılan Basketbol 3X3 takımı 'yı 14-13, Hatay'ı 18-15, Samsun'u 21-18 yenerek grup birincisi olarak çıktı.


Gruptan lider olarak çıkan Basketbol 3X3 takımı Türkiye Öğretmenler Kupası'nda şampiyon olabilmek için sahaya çıkacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.