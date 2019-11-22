Kayserili Öğretmenler Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'e girdi
Türkiye Öğretmenler Kupasında Basketbol 3X3 takımı ilk 4 takım arasında kaldı.
22.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:10
Türkiye Öğretmenler Kupasında Basketbol 3X3 takımı ilk 4 takım arasında kaldı.
Türkiye Öğretmenler Kupası'na katılan Basketbol 3X3 takımı Yalova'yı 14-13, Hatay'ı 18-15, Samsun'u 21-18 yenerek grup birincisi olarak çıktı.
Gruptan lider olarak çıkan Basketbol 3X3 takımı Türkiye Öğretmenler Kupası'nda şampiyon olabilmek için sahaya çıkacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA