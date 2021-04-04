Kayserili küçük Ayşe'nin İstiklal Marşı sevgisi için seferber oldular
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Kayserili küçük Ayşe'nin İstiklal Marşı sevgisi için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayserili küçük Ayşe'nin İstiklal Marşı sevgisi için seferber oldular

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Kavak köyünde yaşayan 7 yaşındaki Ayşe Ebrar Yamuk, Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında ilçede birinci seçildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Kavak köyünde yaşayan 7 yaşındaki Ayşe Ebrar Yamuk, Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında ilçede birinci seçildi. Daha sonra da Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenecek olan İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasına katılmak isteyen Ayşe için tüm ilçe seferber oldu.

Hedeflerini büyüten küçük Ayşe, Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenecek olan İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasına katılmak için hazırlanıyor. Yarışma öncesi yapılacak çekim için imkanı olmayan Ayşe'ye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destek oldu. Küçük Ayşe'nin ailesi istiklal marşını okumayı çok seven kızları için ilk önce öğretmeninden yardım istedi. Öğretmeni de Ayşe'nin ve ailesinin bu azminden etkilenerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ'a ulaşarak durumdan haberdar etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü de Ayşe'nin hayallerini gerçekleştirmek için gerekli şartları sağlamak üzere Bilişim Öğretmenleri ve Yeşilhisar Müftülüğü İmam Hatibi ile görüşerek Ayşe'nin mutluluğu için harekete geçti.

Bütün imkanlar dahil edilerek Ayşe'nin hayaline destek olundu ve ortaya güzel bir eser çıktı. Ailesi de kızlarının mutluluğunda emeği geçen herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

Kayserili küçük Ayşe'nin İstiklal Marşı sevgisi için seferber oldular
Kayserili küçük Ayşe'nin İstiklal Marşı sevgisi için seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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