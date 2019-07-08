Kayserili Kickboks Sporcular Erzurum'dan 5 şampiyonlukla döndü

Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kickboks Türkiye Şampiyonasında Kayserili Kickboks sporcuları 5 Altın, 3 Gümüş ve 15 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Kickboks Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler - Gençler - Yıldızlar - Minikler Türkiye Kickboks şampiyonası 1 - 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Erzurum'da yapıldı.

5000 sporcunun katılımı ile gerçekleştiren Şampiyonada Kayserili sporcular büyük bir başarıya imza atarak 5 şampiyonluk, 3 ikincilik ve 15 üçüncülük elde etti. Kayseri takım halinde ise Türkiye'de ilk üç takım arasına girmeyi başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA