Kayserili kick boksçular Ordu'dan 34 madalya ile döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserili kick boksçular Ordu'dan 34 madalya ile döndü

AA, Murat Asil - Spor
 - Güncelleme:
Kayserili kick boksçular Ordu'dan 34 madalya ile döndü

Ordu'da düzenlenen 2022 Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular 34 madalya kazandı.

KAYSERİ (AA) - Ordu'da düzenlenen 2022 Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular 34 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yazılı açıklamasında 19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Kayserili sporcuların tarih yazdığını belirtti.

Şampiyonaya 75 sporcu ile katıldıklarını ve müsabakalarda 10 altın, 7 gümüş ve 17 bronz olmak üzere 34 madalya kazandıklarını aktaran Kabakcı, sporculara ve antrenörlere başarılarının devamını diledi.

AA / Murat Asil - Spor

Kick Boks, Kayseri, Türkiye, Ordu, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title