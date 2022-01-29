Kayserili kick boksçular Ordu'dan 34 madalya ile döndü

KAYSERİ (AA) - Ordu'da düzenlenen 2022 Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular 34 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yazılı açıklamasında 19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Kayserili sporcuların tarih yazdığını belirtti.

Şampiyonaya 75 sporcu ile katıldıklarını ve müsabakalarda 10 altın, 7 gümüş ve 17 bronz olmak üzere 34 madalya kazandıklarını aktaran Kabakcı, sporculara ve antrenörlere başarılarının devamını diledi.