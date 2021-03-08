Kayserili kadın girişimci eczacılara özel ortak alım ve takas platformu kurdu
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Kayserili kadın girişimci eczacılara özel ortak alım ve takas platformu kurdu

08.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:19
Kayserili kadın girişimci eczacılara özel ortak alım ve takas platformu kurdu

Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmanın ortağı kadın girişimci, eczacılara özel ortak alım ve takas platformu kurdu.

Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmanın ortağı kadın girişimci, eczacılara özel ortak alım ve takas platformu kurdu.

Teknopark'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen firmanın kurucu ortaklarından Gül Önder Özüberk, Türkiye'deki eczanelerin yaklaşık yüzde 20'sine yazılım hizmeti verdiklerini belirtti.

Platform hakkında bilgi veren Özüberk, şunları kaydetti:

"2016 yılından beri Erciyes Teknopark'ta yazılım alanında faaliyet gösteriyoruz. Geliştirdiğimiz projemizle 51 farklı şehirdeki, 5 bin 83 üye eczaneye ulaşmayı başardık. Eczanelerimiz ortak alım ve takas platformumuzu kullanarak ürün alımlarını çok daha karlı ve verimli bir şekilde yapıyorlar. Aynı şehirdeki eczaneler arasında kurulan gruplarda, ürün havuzu oluşturulup üyeler grup havuzuna verdiği miktarda havuzdan ürün çekebiliyor. Grubun ihtiyacı belirlenerek alınması gereken ürünler toplu bir şekilde alınıyor. Bu sayede ürünler her zaman en yüksek baremden alınarak havuza konuyor. Grup içerisinde kimse birbirine para ödemeden mahsuplaşma usulü takas gerçekleştiriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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