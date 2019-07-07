Kayserili hacı adayları Medine'ye ulaştı

Havaalanında mahsur kalan hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

KAYSERİ - Kayseri havaalanında mahsur kalan hacı adayları akşam saat 17.00'da gelen uçakla Medine'ye uçtu. Hacı adayları gece saatlerinde Medine'de otellerine yerleşti.

Kayseri'den kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları sabah saat 06.00'da Kayseri havaalanında hazır bulundu. Saat 09.00'da kalkacak olan uçak için pasaport kontrolünden geçen hacı adaylarına uçağın arıza yaptığı söylendi. Öğle saatlerine kadar bekleyen hacı adayları, hiç bir yetkilinin kendileriyle ilgilenmediğini ve bilgi vermediğini belirterek sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişti.

Kayseri'den kutsal topraklara gidecek olan 160 hacı adayının uzun bekleyişi akşam saat 17.00'da son buldu. Hacı adayları gelen uçakla Kutsal topraklara uçtu ve gece yarısına doğru konaklayacakları otele giriş yaptı.

Kaynak: İHA