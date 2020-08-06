Kayserili gurbetçinin fayans ustalığından mozaik sanatçılığına uzanan yaşam serüveni
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayserili gurbetçinin fayans ustalığından mozaik sanatçılığına uzanan yaşam serüveni

Almanya'nın Heildelberg kentinde yaşayan fayans ustası 53 yaşındaki Mehmet Durmuş Çelebi, küçüklüğünden beri resim yeteneğini mesleğiyle birleştirip ortaya çıkardığı mozaik tablolarla ilgi çekiyor.

Kayserili gurbetçinin fayans ustalığından mozaik sanatçılığına uzanan yaşam serüveni
06.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:22

Almanya'nın Heildelberg kentinde yaşayan fayans ustası 53 yaşındaki Mehmet Durmuş Çelebi, küçüklüğünden beri resim yeteneğini mesleğiyle birleştirip ortaya çıkardığı mozaik tablolarla ilgi çekiyor.

Resim yeteneğini ilkokul çağlarında keşfeden ve yağlı boya, kara kalem çalışmaları yapan Çelebi, 20 yıl önce gittiği Almanya'da fayans ustalığının yanı sıra bir santimetre çapında 4 milimetre kalınlığında taşlarla büyük ebatlarda mozaik tablolar yapmaya başladı.

İlk çalışmasında taşlarla at figürü oluşturan, daha sonra insan portresi yapmaya karar veren Çelebi, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ardından MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk bayrağı ve Atatürk silüetinin bulunduğu tabloları yaptı.

Geçen yıl, 60 kilo ağırlığındaki Erdoğan'ın tablosunu uçakla Türkiye'ye getiren Çelebi, bu yıl da 57 kilo ağırlığındaki ikinci tablosunu parçalar halinde memleketi Kayseri'ye taşıdı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'ne tatile gelen Çelebi, uçakla getirdiği mozaik tabloların parçalarını, 35 yıl önce duvarlarına resim yaptığı okulun spor salonunda birleştirdi.

"İlk çalışmam at figürü oldu"

Çelebi, AA muhabirine, asker arkadaşıyla gezmek için gittiği Almanya'da bugünkü eşiyle tanıştığını ve evlenip orada kaldığını söyledi.

Resim merakının ilkokul yıllarına dayandığını vurgulayan Çelebi, "Ortaokul yıllarında bir hocam elimden tuttu. Bana yağlı boya, kara kalem aldı. Daha sonra bu işi sevdim ve geliştirdim. Sürekli resim çalıştım. Yeteneğimi daha da geliştirdim. Şu an profesyonel derecede hiç bir eğitim almadan ressamım diye bilirim." ifadelerini kullandı.

Almanya'ya gittiğinde yeteneğine uygun bir iş yapmaya karar verdiğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Yurt dışında Türkiye'den daha farklı bir ortam var. Ne iş yapabilirim diye düşündüm. Yapacağım iş yeteneğimle alakalı olsun istedim. Sonra fayansçılık mesleğini seçtim. Dekorasyon işleri yaptım. Değişik ve özgün şeyler yapıyordum. Görseli estetik olan işler yapmaya çalışıyordum. Bir yerde mozaikten resim görmüştüm. Büyük bir resimdi. O sırada Almanya'da 10 yılım geçmişti. Gördüğüm mozaik tablodan sonra ben bu işi yapabilirim diye yola çıktım. İlk çalışmam at figürü oldu. Daha sonra hep aklımdaydı, Cumhurbaşkanı'nın resmini yapmak. Almanya'da 15 gün yılbaşı tatili olur. Ben o sürede plan projeye başladım."

-"Cumhurbaşkanımızın tablosunda 80 binin üzerinde taş kullandım"

Erdoğan'ın tablosunu yapmaya karar verdikten sonra kullanacağı taşları bulmak için arayışa geçtiğini, istediği taşları 3 farklı ülkeden temin ettiğini anlatan Çelebi, "Yaklaşık 2 ay içerisinde isteğim renklerdeki taşları topladım. Sayın Cumhurbaşkanımızın mozaik tablosunu yaptım. Çalışmama aralık ayında başladım, haziran ayında bitirdim. Tam 6 ay sürdü. Günde ortalama 5 saat çalıştım. Cumhurbaşkanımızın tablosunda 80 binin üzerinde taş kullandım. Yaklaşık 35 farklı renk yer alıyor. Kendi bilgi ve becerimle bu portreyi yaptım." diye konuştu.

İkinci çalışmasının ise 4,5 ay sürdüğünü, 100'ün üzerinde renk kullandığını dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"İkinci tablomda Sayın Devlet Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş, arkada Türk bayrağımız ve Atatürk silüetinden oluşan bir kompozisyon ortaya çıktı. Bu tabloda 65 bin 495 taş kullandım. Yaklaşık 100'ün üzerinde farklı renk var. Hatta istediğim renkleri bulamadığım için kendim karışımlar yaparak taş ürettim. Özellikle bayrağımıza dalga verebilmek için kırmızının onlarca tonunu kullandım. Bu süreçte eşime çok teşekkür ediyorum. Çok büyük destek oldu. Bana mutfağını verdi. Mutfağın bir köşesinde çalışmaya başladım ve belirli metrelere gelince tabloyu küçük paçalara böldüm."

"Tabloları getirebilmek için kendi eşyalarımızdan feragat ettik"

Dört kişilik bir aile olduklarını ve tabloları Türkiye'ye uçakla getirdiğini belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın tablosunu geçen sene uçakla getirdim. Bu sene de ikinci tablomu paketleyip getirdim. Cumhurbaşkanı'nın tablosu 60 kilogram ağırlığında. Devlet Bahçeli'nin bulunduğu tablo ise 57 kilogram geliyor. Bu resimleri getirebilmek için 40 parçaya böldüm ve paketledim. Daha sonra numaralandırdım. Cumhurbaşkanın portresi 255x325 santimetre ebatlarında. Diğeri ise 242x310 santimetre boyutunda. Biz dört kişilik bir aileyiz, bu eserleri getirebilmek için kendi bagajlarımızdan feragat ettik. Uçağa sınırlı ağırlıkta yük aldıkları için bagaj sınıra gelmişti. 1 gram daha alacak yer yoktu ama ülkeme getirmeyi başardım. Şimdi de 1985 yılında duvarlarına boyum yetmeye yetmeye resim yaptığım okulumun spor salonunu kullanarak bu mozaik tabloları bir araya getirdim. Tabloları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli Bey'e huzurlarında hediye etmek istiyorum."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Politika
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis Güncel
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil Yerel
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu Dünya
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Magazin
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ümit Dündar Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener
Magazin Gupse Özay Sezen Aksu Merve Boluğur İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: Kayserili gurbetçinin fayans ustalığından mozaik sanatçılığına uzanan yaşam serüveni - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 11:22:11. #1.15#
title