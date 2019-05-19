Kayserili Gençler İstiklal Ruhunu Yaşadı

Türk Milletinin Mondros Köleliğine karşı hürriyet ve istiklal mücadelesinin İlk Adımı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadelenin 100. Yıldönümünde Kayserili bir takım üniversiteli ve liseli gençler, bu ruhu yaşamak için 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir araya geldi.

Atatürk baskılı gömlek ve Türk bayrakları ile Hunat Camisinin önünde toplanan gençler, coşkuyla marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı alanına giriş yaptı. Burada gençler, Atatürk önderliğinde Türk Milletinin haklarını korumak için yapılan emperyalizme karşı onurlu mücadele ruhunu her zaman yaşatacaklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması için her alanda mücadele edeceklerini haykırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA