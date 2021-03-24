Kayserili genç kansere yenildi
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Kayserili genç kansere yenildi

24.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:12
Kayserili genç kansere yenildi

Kayseri'de kanser tedavisi gören Battal Kaan Kılıçkaya hayatını kaybetti.

Kayseri'de kanser tedavisi gören Battal Kaan Kılıçkaya hayatını kaybetti.

Talas ilçesinde yaşan ve bir süredir kanser tedavisi gören Battal Kaan Kılıçkaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sarız ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Battal Kaan Kılıçkaya bu gün kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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