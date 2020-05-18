Kayserili firma virüslere karşı antiviral özellikli kumaş üretti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayserili firma virüslere karşı antiviral özellikli kumaş üretti

Kayseri'de faaliyet gösteren bir firma virüslere karşı ürettiği antiviral özellikli kumaşla, maske, koruyucu giysi, önlük, eldiven ve yatak gibi birçok ürün imal etmeye hazırlanıyor.

Kayserili firma virüslere karşı antiviral özellikli kumaş üretti
18.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:04

Kayseri'de faaliyet gösteren bir firma virüslere karşı ürettiği antiviral özellikli kumaşla, maske, koruyucu giysi, önlük, eldiven ve yatak gibi birçok ürün imal etmeye hazırlanıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding bünyesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil firması Boyteks AŞ'de, uzun yıllar sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının ardından farklı inovatif özelliklere sahip 100'den fazla çeşit yatak kumaşı üretiliyor.

Fabrikada üretilen yatak kumaşları dünyanın dört bir yanında ihraç edilirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine katkı sağlamak amacıyla virüslere karşı etkili olduğu belirtilen antiviral özellikli kumaş geliştirildi.

Boyteks AŞ Genel Müdürü Mehmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Kayseri'den 105 ülkeye ihracat yaptıklarını, global pazarda yaklaşık yüzde 10'luk bir sektörel paya sahip olduklarını belirtti.

"Dünyadaki her 10 yataktan 1'i bizim kumaşlarımızla üretiliyor." diyen Yıldız, ABD'den Şili'ye, Japonya'dan Çin'e kadar büyük global yatak üreticilerinin ürünlerini karşıladıklarını aktardı.

Yıldız, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çin'de salgın başladığında biz de 'bu inovatif deneyimimizi nasıl kullanabiliriz, bu sürece nasıl katkı sağlayabiliriz' diye Ar-Ge ekiplerimizle oturup kafa yorduk. Bu bilgi birikimimiz ve Ar-Ge deneyimimizi kullanacak şekilde kumaşlar üzerinde 'virüsü nasıl etkisiz hale getiririz' diye çalıştık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde geliştirdiğimiz antiviral özellikli kumaşlar, çok geniş bir yelpazede kullanım alanına sahip olacak. Maske, önlük gibi koruyucu malzemelerin yanı sıra ev tekstili ürünlerinde de geniş kullanım alanına sahip olacak."

"Kumaşın üzerine gelen virüslerin protein ve yağ tabakaları bozuluyor"

Boyteks Ar-Ge Müdürü Özkan Yıldızhan ise son yıllarda hijyen tekstili üzerinde önemli üretimleri olduğunu ve 2017'de "Zika virüsü" üzerinde önemli bir çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Güney Amerika'da ortaya çıkan bu virüsü yok etmek için bir kumaş projesi hazırladıklarını ve başarılı olduklarını aktaran Yıldızhan, ürettikleri antiviral kumaşa ilişkin de "Tekstil yüzeyinde yüksek antiviral özellikli partiküller kullandık. Bu partikülleri özel bir polimer teknolojisiyle ve özel proseslerle kumaşlarımıza uyguladık ve hijyenik bir yüzey oluşturduk." ifadelerini kullandı.

"Almanya'dan test raporlarını aldık"

Yıldızhan, geliştirdikleri antiviral kumaş hakkında şu bilgileri verdi:

"Geliştirdiğimiz antiviral özellikli kumaşın üzerine gelen virüslerin protein ve yağ tabakaları bozuluyor. Otomatik olarak virüs de etkisiz hale gelmiş oluyor. Böylece daha hijyen bir tekstil yüzeyi oluşturuluyor. Kumaşı ürettikten sonra en önemli noktalardan birisi de test süreci. Bunun için uluslararası tekstil standartlarına göre bir takım test metotları var. Bu da ISO 18184 adı verilen uluslararası bir standart. Antiviral tekstil malzemelerinin test edilme metodu. Almanya'dan test raporlarını aldık. Daha sonra da Erciyes Üniversitesi tarafından yapmış olduğumuz ürün geliştirme çalışmalarının, test metotları ve test sonuçlarının standartlara uygun olarak yapıldığı raporlandı."

Patent başvurusu

Bu şekilde süreci tamamladıklarını dile getiren Yıldızhan, "Bu noktada yaklaşık 1 ay önce Türk Patent ve Marka Kurumuna da antiviral tekstil kumaş üretimiyle ilgili patent başvurumuzu da yaptık. Şu anda kayıtlara girmiş durumda." dedi.

Yıldızhan, sosyal sorumluluk çerçevesinde baktıkları bu projede, bir planlama dahilinde müşterilerine hızlı şekilde bu ürünü ulaştırma hedefinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi Haber
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Haber
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Ferdi Tayfur Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Hasan Şaş Lionel Messi Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın Antalya
Şu an buradasınız: Kayserili firma virüslere karşı antiviral özellikli kumaş üretti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 11:04:15. #1.15#
title