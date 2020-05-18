Kayserili firma virüslere karşı antiviral özellikli kumaş üretti Kayseri'de faaliyet gösteren bir firma virüslere karşı ürettiği antiviral özellikli kumaşla, maske, koruyucu giysi, önlük, eldiven ve yatak gibi birçok ürün imal etmeye hazırlanıyor.

Kayseri'de faaliyet gösteren bir firma virüslere karşı ürettiği antiviral özellikli kumaşla, maske, koruyucu giysi, önlük, eldiven ve yatak gibi birçok ürün imal etmeye hazırlanıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding bünyesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil firması Boyteks AŞ'de, uzun yıllar sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının ardından farklı inovatif özelliklere sahip 100'den fazla çeşit yatak kumaşı üretiliyor.

Fabrikada üretilen yatak kumaşları dünyanın dört bir yanında ihraç edilirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine katkı sağlamak amacıyla virüslere karşı etkili olduğu belirtilen antiviral özellikli kumaş geliştirildi.

Boyteks AŞ Genel Müdürü Mehmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Kayseri'den 105 ülkeye ihracat yaptıklarını, global pazarda yaklaşık yüzde 10'luk bir sektörel paya sahip olduklarını belirtti.

"Dünyadaki her 10 yataktan 1'i bizim kumaşlarımızla üretiliyor." diyen Yıldız, ABD'den Şili'ye, Japonya'dan Çin'e kadar büyük global yatak üreticilerinin ürünlerini karşıladıklarını aktardı.

Yıldız, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çin'de salgın başladığında biz de 'bu inovatif deneyimimizi nasıl kullanabiliriz, bu sürece nasıl katkı sağlayabiliriz' diye Ar-Ge ekiplerimizle oturup kafa yorduk. Bu bilgi birikimimiz ve Ar-Ge deneyimimizi kullanacak şekilde kumaşlar üzerinde 'virüsü nasıl etkisiz hale getiririz' diye çalıştık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde geliştirdiğimiz antiviral özellikli kumaşlar, çok geniş bir yelpazede kullanım alanına sahip olacak. Maske, önlük gibi koruyucu malzemelerin yanı sıra ev tekstili ürünlerinde de geniş kullanım alanına sahip olacak."

"Kumaşın üzerine gelen virüslerin protein ve yağ tabakaları bozuluyor"

Boyteks Ar-Ge Müdürü Özkan Yıldızhan ise son yıllarda hijyen tekstili üzerinde önemli üretimleri olduğunu ve 2017'de "Zika virüsü" üzerinde önemli bir çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Güney Amerika'da ortaya çıkan bu virüsü yok etmek için bir kumaş projesi hazırladıklarını ve başarılı olduklarını aktaran Yıldızhan, ürettikleri antiviral kumaşa ilişkin de "Tekstil yüzeyinde yüksek antiviral özellikli partiküller kullandık. Bu partikülleri özel bir polimer teknolojisiyle ve özel proseslerle kumaşlarımıza uyguladık ve hijyenik bir yüzey oluşturduk." ifadelerini kullandı.

"Almanya'dan test raporlarını aldık"

Yıldızhan, geliştirdikleri antiviral kumaş hakkında şu bilgileri verdi:

"Geliştirdiğimiz antiviral özellikli kumaşın üzerine gelen virüslerin protein ve yağ tabakaları bozuluyor. Otomatik olarak virüs de etkisiz hale gelmiş oluyor. Böylece daha hijyen bir tekstil yüzeyi oluşturuluyor. Kumaşı ürettikten sonra en önemli noktalardan birisi de test süreci. Bunun için uluslararası tekstil standartlarına göre bir takım test metotları var. Bu da ISO 18184 adı verilen uluslararası bir standart. Antiviral tekstil malzemelerinin test edilme metodu. Almanya'dan test raporlarını aldık. Daha sonra da Erciyes Üniversitesi tarafından yapmış olduğumuz ürün geliştirme çalışmalarının, test metotları ve test sonuçlarının standartlara uygun olarak yapıldığı raporlandı."

Patent başvurusu

Bu şekilde süreci tamamladıklarını dile getiren Yıldızhan, "Bu noktada yaklaşık 1 ay önce Türk Patent ve Marka Kurumuna da antiviral tekstil kumaş üretimiyle ilgili patent başvurumuzu da yaptık. Şu anda kayıtlara girmiş durumda." dedi.

Yıldızhan, sosyal sorumluluk çerçevesinde baktıkları bu projede, bir planlama dahilinde müşterilerine hızlı şekilde bu ürünü ulaştırma hedefinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA