Kayserili doğaseverler hem yürüyüş hem temizlik yapıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medya üzerinden iletişime geçerek bir araya gelen çevre gönüllüleri, farklı illerde bulunan vadi, kanyon ve yaylalardaki yürüyüşleri sırasında çöp toplayarak farkındalık oluşturuyor.

Kayseri'deki çeşitli kurumlarda çalışan memur ve işçilerin "sağlık için temiz çevre" sloganıyla oluşturduğu Yeşil Doğa Kulübü üyeleri, her hafta doğa yürüyüşü güzergahlarını sosyal medyadan duyurarak bir araya geliyor.

Sağlıklı bir hayat için buluşan doğaseverler, doğal güzelliklerin atıklarla kirlenmesine de duyarsız kalmayarak ellerindeki çöp poşetleriyle temizlik yapıyor.

Yeni katılımlarla her geçen gün sayısı artan doğaseverlerin son temizlik rotası ise Kapadokya'da yürüyüş etkinliklerinin sıkça yapıldığı Zemi Vadisi oldu. Doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanda sağlıklı yaşam için yürüyen 45 kişilik grup, poşetler dolusu çöpü topladı.

"Her yerde çöplerle karşılaşıyoruz"

Etkinliğin organizatörlerinden Yücel Çalışkan, AA muhabirine, yoğun iş temposunun stresinden uzaklaşmak, nefes alabilmek için doğa yürüyüşünde bir araya geldiklerini söyledi.

Toplumun çevreye karşı duyarlı olmasının gelecek nesiller açısından önem taşıdığını vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Nevşehir'in yanı sıra Niğde, Kayseri, Adana, Mersin, Kahramanmaraş'ta faaliyetler yaptık. Gittiğimiz yerlerde amacımız yürüyüş yapmak olsa da gördüğümüz çöpleri de topluyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Maalesef insanlar duyarlı değil, her yerde çöplerle karşılaşıyoruz. Etkinliğimizde çevreyi temiz tutmaya gayret ediyoruz."

"Doğa eşittir hayat"

Etkinliğe katılan Elif Yılmaz, yaklaşık 4 yıldır bu faaliyette yer aldığını ifade ederek, kendi sağlıklarının yanında doğanın sağlığına da iyi bakma sorumluluklarının bulunduğunu söyledi.

Hacı Solak ise yeni arkadaşlar da edindiği etkinliğe katılmaktan keyif aldığını belirterek, "Tüm arkadaşlarımızın sırt çantalarında çöp poşeti bulunuyor. Bu poşetleri taşımayı alışkanlık haline getirdik, çevrenin kirlenmesine engel oluyoruz. Pet şişe ve buna benzer doğayı çirkinleştirecek şeyleri topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Erol Demir de çevre temizliği yaparken karşılaştıkları insanlara da bu konuda duyarlı olmalarını önerdiklerini ifade ederek, "Ortalama 15-20 kilometre arası mesafede vadi, kanyon ve yaylalarda spor amaçlı yürüyoruz. Çevreyi kirletmemek çöp toplamaktan daha önemli. Bunu insanlara anlatıyoruz." diye konuştu.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet