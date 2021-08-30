Kayserili dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ağrı Dağı'na tırmandı

Merkezi Kayseri'de bulunan K2 Dağcılık ve Kayak Spor İhtisas Kulübü sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "K2 Ağrı Dağı Tırmanışı" etkinliği gerçekleştirdi.

Merkezi Kayseri'de bulunan K2 Dağcılık ve Kayak Spor İhtisas Kulübü sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "K2 Ağrı Dağı Tırmanışı" etkinliği gerçekleştirdi.

Kulüp Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırmanışı gerçekleştirmek için Kayseri'den 9 dağcıyla Ağrı'ya gittiklerini bildirdi.

28 Ağustos'ta sabah saat 5'te Doğubayazıt'a ulaştıklarını, aynı gün saat 11'de 3200 rakımlı birinci kamp alanına tırmandıklarını belirten Yılmaz, "Ertesi gün saat 09.00'da 4200 rakımlı ana kamp alanına hareket ettik. Kamp alanına 11.30'da ulaştık. 30 Ağustos gece saat 02.00'de de kamp alanından hareket edip, zirveye ulaştık. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin