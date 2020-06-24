Kayserili çocuklar, süs havuzunda serinledi KAYSERİ'de, sıcak havadan bunalan çocuklar, parkta süs havuzlarına girerek, serinlemeye çalıştı.

KAYSERİ'de, sıcak havadan bunalan çocuklar, parkta süs havuzlarına girerek, serinlemeye çalıştı.

Kentte sıcaktan bunalan bir grup çocuk, Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Parkı'nda bulunan süs havuzuna girdi. Çocuklar, suyla dolu havuzda yüzüp, oyun oynayarak, serinlemeye çalıştı. Bir süre havuzda serinleyen çocuklar, ardından kıyafetlerini giyip, parkta oynamaya devam etti.

Kaynak: DHA