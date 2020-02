Kayserili boksörler madalyalarını İdlib şehitlere armağan etti

06.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:50

Çankırı'da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında madalya kazanan sporcular, ödüllerini İdlib şehitlerine atfetti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şampiyonada altın ve bronz madalya kazanan sporcuları makamında ağırlayarak tebrik etti.

Şampiyonada 70 kiloda üst minik kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Hikmet Gül Türkmen ve yıldız kadınlar müsabakasında 60 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Yağmur Tayyar madalyalarını İdlib şehitlerine atfetti.

Ziyarette konuşan Çolakbayraktar, Kocasinan Spor Kulübü çatısı altında her branşta başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini, her yaşta, her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanı sunduklarını belirtti.

Genç sporcuların belediye olarak verdikleri hizmetler sayesinde daha da başarılı işlere imza atacaklarına inandıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Daha büyük başarılar için tüm spor ve sporculara destek veremeye devam edeceğiz." dedi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Boks Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Töme ise spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, kulüplerinin boksta Kayseri ve Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ettiğini ifade etti.

Hikmet Gül Türkmen de milli takım forması giyerek Kayseri'yi temsil etmenin gurur verici olduğunu belirterek, "Şampiyon olmak ve milli formayı giymekten onur duyuyorum. Her katıldığımız müsabakada başarılar elde ediyoruz. Bize destek veren başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere hocalarıma teşekkür ediyorum. Tüm bayan sporcuları spor merkezlerine ve spor yapmaya davet ediyorum."

Yağmur Tayyar ise hedefinin Türkiye Şampiyonasında birincilik elde etmek olduğunu vurguladı.

Çolakbayrakdar, Hikmet Gül Türkmen ve Yağmur Tayyar'ın başarılarından dolayı tebrik ederek, Cumhuriyet altını ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Kaynak: AA