Kayserili balıkçılar: "Bu sene palamut iyiydi, hamsi büyüyemedi"

Kayseri'de bulunan balıkçılarda hareketlilik yaşanırken, Karadeniz hamsinin kilosu 24, istavritin kilosu 19, uskumrunun kilosu 19, alabalığın kilosu 24, somonun kilosu 29, çupranın kilosu 39, levreğin kilosu ise 47 TL'den satılıyor. Balık sezonunun sonuna yaklaşıldığını aktaran balıkçı Mehmet Boran, "Bu sene palamut iyiydi, hamsi büyüyemedi" dedi.

Balıkta sezonun sonuna doğru geldiklerini aktaran balıkçı Mehmet Boran, yağışların zamanında yağmamasından dolayı hamsinin bu yıl büyüyemediğini kaydetti. Boran, "Bu dönemde müşteriler, 'Sezonun balığı ne?' diye soruyor. Bu dönemde taze hangi balığı buldular ise onu yesinler. Hamsinin de sonuna geliyoruz. Malum bu sene hamsi büyüyemedi. Yasağa da girmesine rağmen yağışların zamanında gelmemesinden dolayı hamsi büyüyemedi. Her keseye uygun balık var. Vatandaşlarımız bu dönemde de balık tüketsinler. Çünkü pandemiden dolayı en sağlıklı yiyecek balıktır. Vatandaşlarımıza doğal ürünler tüketmeye gayret göstersinler diyorum. Fiyatlarımız normal seyirde devam ediyor. Av yasağı 1 Nisan ile 15 Nisan'a kadar sürenler var. Ancak bu balıkçılığın bittiği anlamına gelmiyor. 12 ay boyunca balıkçılık devam ediyor. Gırgırlara ve trollere yasak geldiğinde teknelerimiz balık çekmeye devam ederler. Küçük çaplı avlanmalar devam eder. Az da olsa taze ürün bulunur. 12 ay boyunca balık olur" dedi.

"Hamsi bu yıl küçük oldu ama taze oldu"

Yağışın zamanında gelmemesinden dolayı hamsinin büyüyemediğini belirten Mehmet Boran, "Balığın dönemi hamsi ile başlamaz. Balıkçılıkta eylül ve ekim aylarında 45 gün süre ile palamutla başlar. Bu sene de palamut gayet iyiydi. Palamudun çok çıkması, hamsinin az çıkması demektir. Çünkü palamut hamsiyi tüketir. Bir palamut günde 1 kilo kadar hamsi tüketir. Yağışlarda gecikip, palamutta çok çıkınca hamsinin azalmasına neden olur. Çünkü palamut hamsiyi tüketti, yağış azaldı, dolayısı ile hamsi büyüyemedi. Av yasağı olumlu bir karardır. Büyümesi için ama yağış zamanında gelmeyince balık büyüyemedi. Ancak olmadı değil, oldu. Küçük oldu ama taze taze oldu" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı