Kayserili atletlerden önemli dereceler

Mersin'in ev sahipliğinde yapılan 10.000 metre Türkiye Şampiyonasında yarışan Kayserili sporcular iki önemli başarıya imza attı.

Mersin'in ev sahipliğinde yapılan 10.000 metre Türkiye Şampiyonasında yarışan Kayserili sporcular iki önemli başarıya imza attı.

Kayserili sporcu Ramazan Baştuğ 29.31'lik zamanla kişisel en iyi derecesini elde ederek Türkiye Şampiyonu oldu ve Norveç'te yapılacak olan U23 Avrupa Şampiyonası barajını geçti. Aynı yarışta mücadele eden bir diğer sporcu Ömer Amaçtan, Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı