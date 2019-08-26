Kayserili atletler kürsüye ambargo koydu

26.08.2019 13:20

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye'nin en eski atletizm etkinliklerinden olan Cezmi Or Kupası'nın 74'üncüsü İstanbul Olimpiyat Stadı Yan Pisti'nde yapıldı.



74. Cezmi Or Kupası yarışlarında erkeklerde 78, kadınlarda ise 28 olmak üzere toplam 106 sporcu mücadele etti. Yarışlara katılan 1500 metre de yarışan üç Kayserili sporcu ise kürsüyü paylaştı. Kayserili sporculardan Süleyman Bekmezci'nin birinci olduğu 1500 metre yarışlarında Ersin Tekal ikinci, Ahmet Mutlu ise üçüncü oldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı atletleri ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA