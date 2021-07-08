Kayserili Atletler kupa ve madalyaları topladı
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Kayserili Atletler kupa ve madalyaları topladı

Kayserili Atletler kupa ve madalyaları topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 11 ilden 360 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen "6. Bayrak Takım Yarışmaları Festivali" sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 11 ilden 360 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen "6. Bayrak Takım Yarışmaları Festivali" sona erdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde 5X60 Metre, 5XDurarak Uzun Atlama ve 5XSağlıkTopu kategorilerinde birbirinden çekişmeli yarışmalara sahne olan "6. Bayrak Takım Yarışmaları Festivali" sonunda U12 kategorisinde Kayseri İl karması 28 puanla birinci oldu.

U14 kategorisinde Felahiye İlçe Karması birinci olurken, Özvatan İlçe Karması üçüncü oldu. U18 kategorisinde de Kayseri İl Karması birinci olurken, Özvatan İlçe Karması üçüncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kanakcı, Mersin'de kupa ve madalyalara ambargo koyan sporcuları ve antrenörleri Ramazan Fatih Efe, Cemal Koşmaz ve Fatih Karaca'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayserili Atletler kupa ve madalyaları topladı
Kayserili Atletler kupa ve madalyaları topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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