Kayserili atletler Bursa'dan 5 madalya ile döndü

29-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen U20 Gençler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme yarışlarında mücadele eden Kayserili sporcular 5 madalya kazandı.

29-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen U20 Gençler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme yarışlarında mücadele eden Kayserili sporcular 5 madalya kazandı.

Bin 500 metrede mücadele eden TOHM sporcularından Bahri Doğru 3.57'lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu ve Milli Takım kadrosuna girmeyi başardı. Bir diğer TOHM sporcusu Halil Sade ise 5 bin metre yarışında 14.48'lik derecesiyle Türkiye ikincisi olarak Milli Takıma seçildi.

Yüksek atlamada yarışan Atilla Göktuğ Taşdelen 2.02'lik derece ile Türkiye ikincisi olarak Milli Takıma seçildi. Yarışmanın son gününde yapılan 3 bin metre yarışında sporculardan Halil Sade üçüncü oldu. Sporcular elde ettiği bu sonuçlar ile 12-13 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, U20 Gençler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme yarışlarında kazanılan 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyanın mutlu ettiğini belirterek, sporcularımızı ve antrenörleri Kemal Koyuncu, Cemal Koşmaz, Serdar Sırma Aydoğan'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı