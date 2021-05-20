Kayserili annelerden Filistin'e destek
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Kayserili annelerden Filistin'e destek

Kayserili annelerden Filistin'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayserili anneler Filistin'de işgal altında olan Müslümanların yanında olduklarını ifade ederek basın toplantısı düzenledi.

Kayserili anneler Filistin'de işgal altında olan Müslümanların yanında olduklarını ifade ederek basın toplantısı düzenledi. Grup adına konuşan Erciyes Kadın Platformu Av. Sena Özdemir; "Gözlerimiz Filistinli anneler ile nöbettedir" dedi

Cumhuriyet Meydanında Erciyes Kadın Platformu öncülüğünde toplanan Kayserili anneler Filistin için bir araya gelerek dua etti. Filistin'de yaşanan olaylar hakkında basın açıklaması yapan Av. Sena Özdemir, "Dünyadaki her anne ve çocuk gibi Filistinlilerinde yaşan haklarının olduğunu ifade ediyoruz" dedi. Filistin'de yaşanan zulmün boyutunun arşa ulaştığını söyleyen Özdemir, "Filistin için dualar ettik. Kuran-ı Kerimden sureler okuduk ve onların nöbetlerine destek olmak için bir araya geldik. Biz burada onların nöbetlerinin ortağıyız. Dünyada ki her anne ve çocuk gibi Filistinlilerinde yaşan haklarının olduğunu ifade ediyoruz. Bunca senedir süre gelen insanlık suçlarına, işkencelere rağmen Mescid-i Aksa nöbetçiliği görevinden taviz vermeyen sırasıyla evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini toprağa veren, yine de sabrını ve metanetini koruyan Filistinli annelere selam olsun. Onların bu kutlu vazifelerinde yanlarında olduğunu ifade ediyoruz. Bu dünyadan göçenlerin şahadetlerinin kabulünü Allahtan niyaz ediyor, kalanlara sabır diliyoruz. Filistin'de yaşanan zulümler boyutunu arşa dayamıştır. Dünyada din fark etmeksizin yapılan bütün protestoların göz önüne alınmasını talep ediyoruz" dedi. Özdemir, sözlerine şu şekilde sürdürdü:

"Haksız yere işgalci Yahudiler tarafından şehit edilen ve sakat bırakılan kardeşlerimizin sayısını dahi bilemez hale geldik. Bizler inanıyoruz ki Filistin topraklarında işgal sona erecek ve bu kutlu direniş özgürlük meyvesi ile rızıklandırılacaktır. O tarih gelene dek gönlümüz, dualarımız Filistin ile safımız, tarafımız Filistin halkı ile gözlerimiz de Filistinli anneler ile beraber nöbettedir. Mescid-i Aksanın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Herkesi burada olduğu gibi eylemleri desteklemeye Mescid-i Aksa için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Dünyada Müslüman, gayrimüslim tüm protestoların göz önüne alınmasını zulümlerin son bulmasını talep ediyor, vicdanını yitirmemiş aydınları ve uluslararası boyutta yetkilileri göreve davet ediyoruz." - KAYSERİ

Kayserili annelerden Filistin'e destek
Kayserili annelerden Filistin'e destek
Kayserili annelerden Filistin'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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