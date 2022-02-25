Kayserigücü yöneticisine 75 gün hak mahrumiyeti

KAYSERİ (İHA) - İl Disiplin Kurulu, Kayserigücü FK Asbaşkanı İsmail Eğin'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kayseri İl Disiplin Kurulu, Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu takımlarından Kayserigücü FK Asbaşkanı İsmail Eğin'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. İl disiplin kurulundan yapılan açıklamada "20.02.2022 tarihinde oynanan Buğdaylıspor - Kayserigücü futbol müsabakasında Kayserigücü'nden İsmail Eğin'e, FDT m. 2/ç kapsamında müsabaka görevlisi olarak tanımlanan hakeme karşı gerçekleştirmiş olduğu küfür ve tehdit fiilleri dolayısıyla 75 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesini kararlaştırdı" denildi. - KAYSERİ

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