Kayserigücü FK'da beklenmedik ayrılık

KAYSERİ (İHA) - Kayserigücü FK'da kaptan Aydemir Yavuz ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK'da ayrılık. Sezon başında kadroya dahil edilen tecrübeli ve başarılı golcü oyuncu Aydemir Yavuz ile dün yapılan görüşmenin ardından yollar ayrıldı. Bu sezon sarı siyahlı forma ile 11.hafta sonunda 9 maçta forma giyen Aydemir Yavuz 7 gol kaydetti.

Aydemir Yavuz yaptığı paylaşımda, "Bugün itibari ile Kayserigücü FK'dan ayrılmış bulunmaktayım. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi. - KAYSERİ

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