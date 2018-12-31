Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, "Yıl Sonunda 520 Bin Aboneye Ulaşmayı Hedefliyoruz"

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, 2018 yılı sonuna kadar 520 bin aboneye ulaşmayı hedeflediklerini ve 580 kilometrelik doğalgaz borusu döşediklerini belirterek, "2018 yılında 60 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay, "2018 yılı Ağustos ayında toplam 500 bin abone sayısına ulaştık. 500 bininci abonemize de bir yıllık doğalgaz hediyesi vererek bu süreci de tamamlamış olduk" dedi. Dincay, "Kasım ayı sonu itibariyle de abone sayımız 518 bine ulaştı. Hedefimiz bu yılın sonunda 520 bin aboneye ulaşmaktır" ifadesinde bulunarak yatırım konusunda şu bilgileri verdi:

"2017 yılını Yeşilhisar'a gaz vererek tamamlamıştık. 2017'nin son günün de Yeşilhisar ilçemize gaz vererek görkemli bir törenle vatandaşlarımıza ulaştırmıştık. 2018 yılında da yatırımlarımız hız kesmeden devam etti. 2018 yılının Nisan ayında Tomarza ilçemizde temel atma törenini icra ettik. Gerek Yahyalı gerek Tomarza da gerek Kayseri'nin doğalgaz ile buluşmuş tüm ilçelerinde ve tüm mahallelerine yatırımlarımız devam etti. Kasım ayının 8'inci gününde Yahyalı ilçemize doğalgaz verme töreniyle vatandaşlarımızı doğalgaz ile buluşturduk. 2018 yılının toplamına baktığımızda toplamda 580 kilometrelik doğalgaz boru hattı döşedik. 80 kilometresi çelik hat, 500 kilometresi de polietilen ve servis hatlarından ibaretti. Aynı zamanda yaklaşık 12 bin servis kutusu koyduk. Yılı 60 milyon TL'lik bir bütçe ile tamamlamış olduk. Bununla da kalmadı tabi Kayserigazımızın hizmetini gerek müşterilerine daha iyi hizmet vermesi gerekse çalışanlarını daha güzel bir ortamda çalıştırması için şu içinde bulunduğumuz binayı tamamladık. Binamızda 2017 yılının Aralık ayında temeli atıldı. 11 aylık gibi kısa bir süre içerisinde bu içinde bulunduğumuz binayı tamamladık. Toplam alanı 6 bin 800 metre kare olan 4 dönümlük bir arazide yapılan bu binayı protokolümüzün teşrifleriyle de tamamlamış olduk."

2019 YILINDA 60 MİLYON TL'LİK YATIRIM YAPILACAK

Tüm yatırım ve binaların tek amacının Kayseri halkına daha iyi bir şekilde hizmet vermek olduğunun altını çizen Kayserigaz Genel Müdürü Dincay, "Biz gerçekten Kayseri halkına güzel hizmetler verdikçe mutlu oluyoruz. Mesela Yahyalı'ya gaz verdiğimiz zaman o yaşlı insanların duaları bizim için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. O yüzden bizler de mutluyuz. Kayseri halkı bizden memnun bizde onlardan memnunuz. 2019 yılında da yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir. 2018 yılının sonlarında başlamış olduğumuz Yemliha'yı tamamlayacağız. Tomarza ilçemize doğalgazın arzını sağlayacağız.2019 yılının ikinci yarısında doğalgazı verip Tomarza'da ki ilçemize doğalgazın arzını sağlayacağız. 2019 yılının ikinci yarısında doğalgazı verip oradaki insanlarımızı da kış gelmeden doğalgaz ile buluşturacağız. Melikgazi, Kocasinan veya Talas gibi tüm ilçelerimizin doğalgazın gitmesi gereken mahallelerini de doğalgaz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Biz bu çalışmalarımızı yetkili belediyelerle de koordinasyon içerisinde yapıyoruz. 2019 yılında da hedefimiz inşallah 60 Milyon TL'lik yatırımı Kayserimize yapmaktır. 500 kilometrelik bir şebeke daha ilave edeceğiz. Şuanda toplamda şebeke miktarımız 5 bin kilometreye yaklaştı. Bu her yıl 500 veya 600 kilometre yatırımlarla devam ediyor." diye konuştu.

KAYSERİGAZ'DA MÜŞTERİ MEMNUNİYET SEVİYESİ YÜZDE 99

"Kayserigaz'da müşteri memnuniyet oranı son 3 yıldır yüzde 99 seviyelerindedir. Biz bunu bağımsız denetim firmalarıyla çalışarak değerlerimizi alıyoruz. Hatta yüzde 99 çıkınca diyoruz ki bu çok büyük bir memnuniyettir" ifadesinde bulunan Dincay, "Acaba bağımsız denetim firmasında mı bir yanlışlık var diye her sene firmaları değiştirerek bağımsız anket kuruluşlarıyla müşteri memnuniyet oranına ulaştığımızı teyit ediyoruz. Bizi bu mutlu ettiği kadar o kadar da omuzlarımıza sorumluluk getiriyor. Yüzde 99'u korumak da büyük bir yük işidir. Bunu yaparken de çalışanlarımızın güler yüzlü, samimi ve fedakar davranışlarıyla bu sonuçlara ulaşıyoruz. Gerek Acil 187 hattımızla, sayaç okuyan çalışanlarımız olsun, tüm Kayserigaz ekibi olarak amacımız müşterilerimizin bizden memnun olmasıdır. Onun içinde en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Sağlık ve emniyet bizim için çok önemlidir. Hem çalışanlarımızın hem müşterimizin güvenliği çok önemlidir. Biz bu hizmeti verirken müthiş bir teknoloji ağı ile de hizmet veriyoruz. Özellikle yeni binaya taşındığımızdan itibaren bilgi sistem altyapımızı yeniledik, santral altyapımızı yeniledik. İnşallah bundan sonra da bu yüzde 99'ları görerek müşteri memnuniyetimizi sağlamaya devam edeceğiz. Kayserigaz sektöründe İSO 10002 dediğimiz müşteri memnuniyeti yönetim sistemini alan şirketlerden bir tanesidir. Bu standartın gereği olarak da biz çalışan memnuniyeti ve müşteri memnuniyetini önemseyerek devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Çağrı merkezine Kasım ayı sonu itibariyle 106 bin çağrı geldiğini açıklayan Dincay, "Bunlardan bir çoğu özellikle bilgilendirme için arıyorlar. 90 bin tanesi bilgi sormak için arıyor. 15 bin tanesi de taleplerle ilgili arıyor. Şikayet noktasında çok fazla bir şikayetimiz yok. 500 şikayet çağrısında bulunulmuş. Bu da yüzde 1'in bile altındadır. Bunun haricinde öneri ve teşekkür ile gelenlerimiz de oluyor. Dolayısıyla genel olarak bilgilendirme ve talep ile ilgili bizleri arıyorlar. Bizde hızlı bir şekilde müşterilerimizin isteği doğrultusunda gereğini yapıyoruz.2017 yılını biz Kayserigaz olarak 630 milyon metre küplük bir doğalgaz arzıyla tamamlamıştık. Birde taşıma olarak müşterilerimize iletmiş olduğumuz doğalgaz var. Kayseri'nin kullanım hacmi 2017 yılı sonu itibariyle 630 metre küp idi. Bu senede Kasım ayı sonu itibariyle de baktığımızda 520 milyon metre küpe ulaşmış durumdayız. Havaların soğumasıyla beraber Aralık ayında da artı 80 milyon metre küp bekliyoruz. 2018 yılını biz toplam gaz hacmi olarak biz 600 milyon metre küp bir hacimle tamamlanmasını bekliyoruz. Burada 2017 yılının ilk altı ayı daha soğuk geçmişti. Hava durumlarını sürekli olarak takip ediyoruz. 2018 yılı biraz daha sıcak geçti. Şebekemizin büyümesine müşteri sayımızın artmasına rağmen doğalgaz kullanımında belirli bir miktar azalış söz konusudur." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA