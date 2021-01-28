Kayserigaz, doğal gaz tüketim verilerini açıkladı

Kayserigaz, 2020 yılında konutlardaki doğal gaz tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 8 arttığını duyurdu.

Kayserigaz'dan yapılan açıklamaya göre, aldığı tedbirlerle pandemi döneminde kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren Kayserigaz, 2020 yılında abone sayısını 573 bin 862 bağımsız birim sayısına çıkarırken bu abonelerine 700 milyon 762 bin standart metreküp gaz ulaştırdı.

Konut abonelerinin doğal gaz tüketimi, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstererek, 370 milyon 710 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Resmi kurumların tüketiminde yükseliş olurken 2020 yılının toplamında 36 milyon 234 bin standart metreküpe ulaştı. Yıl boyu en fazla doğal gaz tüketimi şubat ayında gerçekleşti. Doğal gazın en çok tüketildiği ilçe ise 246 milyon 458 bin standart metreküp ile Melikgazi oldu.

Şebeke uzunluğu 5 bin 373 kilometreye ulaştı

Kayserigaz'ın 2020 yılında yaptığı toplam yatırım 39 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece Kayserigaz'ın kente yaptığı toplam yatırım bedeli 465 milyon lirayı aştı.

2020 yılı içinde yaklaşık 190 kilometre yeni hat döşenerek, 2020 yılı sonu itibarıyla toplam şebeke uzunluğu 5 bin 373 kilometreye ulaştı. Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesi'ne 2,5 milyon liralık yatırımla 25 kilometre hat döşenirken, 525 hanenin bulunduğu 48 cadde doğal gaz ile buluştu.

Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'ne ise 3,1 milyon liralık yatırımla 49,4 kilometre hat döşendi. 652 binanın bulunduğu 49 caddeye doğal gaz hizmeti ulaştı. 2020 yılında, 20 bin 659 proje kontrolü ile 26 bin 274 iç tesisat kontrolü sağlandı. Farklı kanallardan müşteri iletişimini sağlayan Kayserigaz müşteri hizmetleri çalışanlarımız, 2020 yılı içinde, toplamda 304 bin 876 işlem gerçekleştirdi. 2020 yılı içinde tahakkuk ekiplerimiz tarafından aylık ortalama 350 bin sayaç okundu. Ayrıca Kayserigaz'ın hizmet verdiği 10 ilçede toplam 5 bin 304 kilometrelik hatta doğal gaz hattında kaçak arama çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil