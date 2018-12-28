Kayserigaz Belgelendirme Denetimini Başarıyla Tamamladı

Kayserigaz, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi OHSAS 18001 ve İSG ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri belgelendirmesinin 1. gözetim denetimini başarıyla tamamladı.

Kayserigaz'ın, çalışmalarını ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Ele Alma Yönetim Sistemleri Şartları Standartlarına, yasal hükümlere ve mevzuata uygun olarak yürüttüğü, bağımsız denetçiler tarafından tasdiklendi. Uluslararası bir şirket konumunda olan Kayserigaz, yasal şartlara, kültürel, sosyal, politik olmak üzere tüm yasal mevzuata, finansal şartlara ve standartlara tam uyumu bir kez daha tescilledi. Denetim boyunca modellenmiş süreçler birimler tarafından denetçilere sunuldu, akışta tanımlanmış olan riskler ve riskleri bertaraf etmek için alınan önlemler denetlendi. Ayrıca Balance Score Card (BSC) uygulaması kapsamında birimlerin takip ettikleri kurumsal performans hedefleri ve gerçekleşme durumları kontrol edildi.

Kayserigaz Yönetim Sistemleri uygulamalarıyla; gelişime açık, tüm çalışanları süreçlere dahil edebilen, yenilikçi ve eleştirilere açık sürdürülebilir bir sistemi yürütmektedir. Bu kapsamda Kayserigaz Yönetim Sistemleri Birim Yöneticisi Işıl Akkoç ISO 9001- ISO 14001- ISO 10002 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun entegre yönetim sistemleri kapsamında denetlenen Kayserigaz'ın, tüm şirket süreçlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla denetçilerin beğenisini ve takdirini kazandığını ve faaliyetlerinin dünya standartlarında olduğunu bir kez daha tescillendiğini ifade etti. Tüm çalışma arkadaşlarına yüksek farkındalıkları, özverili ve içtenlikli katkıları için teşekkürlerini sundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA