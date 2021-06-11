Kayserigaz atıklarını geri dönüşüme kazandıran projelere imza atıyor
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Kayserigaz atıklarını geri dönüşüme kazandıran projelere imza atıyor

Kayserigaz atıklarını geri dönüşüme kazandıran projelere imza atıyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayserigaz'ın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini yenileme sürecini bu yıl da başarıyla tamamlayarak, çevresel sürdürebilirlik kapsamında atıklarını geri dönüşüme kazandıran projelere imza attığı bildirildi.

Kayserigaz'ın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini yenileme sürecini bu yıl da başarıyla tamamlayarak, çevresel sürdürebilirlik kapsamında atıklarını geri dönüşüme kazandıran projelere imza attığı bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye'nin iştiraki olan Kayserigaz'ın, sürdürülebilir bir gelecek için atık ve enerji yönetiminin, çevreyi korumadaki önemine dikkat çekildi.

SOCAR Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerinde enerjinin verimli kullanımının ve karbon ayak izinin azaltılmasının önemli bir yeri olduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda Kayserigaz'da etkin çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en çevreci, güvenilir ve ekonomik yakıt olduğu hatırlatılan açıklamada, doğal gazın iletimi faaliyetlerinin yarattığı tüm etkilerin, çevresel boyutta yaşam döngüsü prensibiyle analiz edildiği ifade edildi.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini yenileme sürecini bu yıl da başarıyla tamamlayan Kayserigaz'ın, bu kapsamda yürüttükleri çevre yönetim programına yönelik çalışmaları paylaştığı kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen mevzuatlara uygun olarak, Kayserigaz'ın operasyonlarında açığa çıkan doğal gaz filtreleri, elektronik atıklar, metal atıklar, ambalaj atıkları, atık piller, aküler ve atık yağların, lisanslı atık firmaları aracılığıyla geri dönüşüme kazandırıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Kayserigaz ve lokasyonlarında oluşan atıklar ise atık yönetimine uygun olarak kağıt, plastik ve cam kaynağında ayrıştırılarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ediliyor. 2020 yılında bir tonu aşkın atık, tehlikeli ve tehlikesiz olarak ayrıştırılırken, yaklaşık 300 kilogram tehlikeli atık, 20 kilogram elektronik atık ve 650 kilogram kağıt atık geri dönüşüme kazandırıldı." ifadelerine yer verildi.

Kayserigaz Genel Müdürlüğü yemekhanesinde açığa çıkan ve toprağa karışması halinde çevre kirliliğine yol açabilecek bitkisel atık yağlar ise her yıl yapılan bitkisel atık yağ sözleşmesi kapsamında, lisanslı firmalar aracılığıyla toplanıyor.

Kayserigaz ayrıca, atık pillerde bulunan zararlı metallerin yeraltı sularına ve toprağa zarar vermesini önlemek amacıyla, çalışanlarının evlerindeki ve tüm Kayserigaz lokasyonlarındaki atık pilleri geri dönüşüme kazandırmalarına destek oluyor.

Açıklamada, Kayserigaz Hatıra Ormanı Projesi ile 10 binden fazla fidanı doğayla buluşturan firmanın, gönüllü çalışanlarının da desteğiyle her yıl fidan dikim kampanyası düzenlediği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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