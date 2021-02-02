Kayserigaz acil müdahale ekiplerine 2020'de 14 bin 159 ihbar geldi

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Kayserigaz, abonelerine 187 Doğal Gaz Acil Hattı ile bu hizmete başvurmaları gereken durumlara ilişkin bilgilendirme yaptı.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Kayserigaz, abonelerine 187 Doğal Gaz Acil Hattı ile bu hizmete başvurmaları gereken durumlara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kayserigaz'dan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri'nin farklı noktalarında konuşlanan ve 7/24 hizmet veren doğal gaz acil ekiplerinin 2020 yılında 187 Doğal Gaz Acil Hattı'na gelen 14 bin 159 ihbara müdahale ettiği bildirildi.

Acil ekipler tarafından verilen hizmetin ücretsiz olduğu ve gaz kokusu duyulması halinde vakit kaybetmeden 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nın aranması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Kayserigaz olarak, halkımızın doğal gazı güvenli ve kesintisiz kullanması için çalışıyoruz. Acil müdahale ekiplerimiz 7/24 görevinin başında. Kokusuz bir gaz olan doğal gaz, gaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku ile kokulandırılıyor. Abonelerimizden isteğimiz, böyle bir koku duyduklarında müdahale etmeye çalışmamaları ve hiç vakit kaybetmeden bizi aramalarıdır."

Konut içinde, bina girişindeki doğal gaz kutusunda, apartman ya da merdiven boşluğu ile bina dışında doğal gaz kokusu duyulduğunda, bina önündeki doğal gaz servis kutusunun kırılıp hasar gördüğünde, doğal gaz kullanımı olan dairede, binada ya da yakınında yangın çıktığında 187'nin aranması istendi.

Açıklamada, doğal gaz kokusu hissedildiğinde çakmak veya kibrit yakılmaması, lamba ve diğer elektrikli cihazların açılmaması, fişten çekilmemesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin