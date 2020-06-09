KAYSERİ Zorlu göz ameliyatlarına piyano çalarak hazırlanıyor
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KAYSERİ Zorlu göz ameliyatlarına piyano çalarak hazırlanıyor

Zorlu göz ameliyatlarına piyano çalarak hazırlanıyorKAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimi Göz Hastalıkları'nda görev yapan Prof. Dr. Cem Evereklioğlu (53) zorlu ameliyatlara odasında piyano çalarak hazırlanıyor.

09.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:03

Zorlu göz ameliyatlarına piyano çalarak hazırlanıyor

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimi Göz Hastalıkları'nda görev yapan Prof. Dr. Cem Evereklioğlu (53) zorlu ameliyatlara odasında piyano çalarak hazırlanıyor.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimi Göz Hastalıkları doktorlarından Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, ameliyatlara ilginç bir yöntemle hazırlanıyor. Prof. Dr. Evereklioğlu, ameliyata girmeden kısa bir süre önce odasında piyano çalarak hem parmaklarını ısındırıyor hem de ameliyata konsantre oluyor. Aynı zamanda gitar çalan ve 42 yıldır tekwando sporuyla da uğraşan Evereklioğlu, müzik tutkusunu mesleği ile harmanlayarak birçok başarılı ameliyata imza attı.

Kayseri'de 19 yıldır görev yapan Prof. Dr. Evereklioğlu, göz cerrahisinin hassas ameliyatları olan bir bölüm olduğunu belirterek, "Ameliyata girmeden önce gerek piyano gerekse de gitar olsun, parçalar çalarak parmakları ısındırmak hoş oluyor. Göz, ince manevralar gerektiren bir cerrahidir. Ameliyattan önce hem biraz rahatlamak hem enerji depolamak amacıyla odamda ufak bir konçerto tarzında müzik yaptıktan sonra ameliyatıma geçiyorum" dedi.

Doktorların ameliyat öncesi bu tür yaklaşımları olabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Evereklioğlu, şöyle konuştu:

"Bölümümüzde bulunan hocaların kendilerine göre bir sosyal aktiviteleri var. Onlar da o tür yaklaşımları kullanıyorlar. Ben burada özellikle ameliyattan önce piyanoyu seviyorum. Parçalar çalarak kendi parmaklarımı ısındırıyorum. Hem üniversitede hem de yarı zamanlı özel bir hastanede çalışıyorum. Aylık 60 civarı bir ameliyatımız oluyor. 100 ameliyat yaptığımız da oluyor. Benim kendi evimde de piyanom var. Hafta içi ve hafta sonunda çalışmalarımız devam ediyor. Ünlü filmlerin müziklerini çalmaya çalışıyorum. Çaldığım müzikleri ise sosyal medya hesabımda yayınlıyorum."

Müzik tutkusunun küçüklüğünden bu yana olduğunu anlatan Prof. Dr. Evereklioğlu, "9 ay önce üniversitemizin bahar şenliklerinde festivalde kendi gurubumuzla bir saatlik bir konser verdik. Kendi yaptığımız besteler de var. 60 bin kadar seyirci, konserimizi dinleme fırsatı buldu. 4 ay sonra da bu konserimizi yenileyeceğiz. Hastalarımız, hasta yakınlarımız ve öğrencilerimiz bizi orada dinleme fırsatı bulacaklar" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ Zorlu göz ameliyatlarına piyano çalarak hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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