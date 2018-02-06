Kayseri-Zeytin Dalı Operasyonuna Zeytin Dallı Destek Açıklaması

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma Vakfı ve Dayanışma Vakfı Kayseri şube Başkanlığı ile Türk Eğitim Sen 1. Nolu Şubesi Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Operasyonuna, Aydın'dan getirttiği zeytin dalları ile destek açıklaması yaptı.Türkiye Kamu Çalışanları ve Kalkınma Vakfı ve Dayanışma Vakfı Kayseri Şube Başkanı Burak Işık düzenlediği basın toplantısında Devletimizin milletimizin bekası için Türk Silahlı kuvvetlerimiz tarafından Afrin bölgesinde dış destekli terör unsurlarının bölgeden temizlenmesi teröre ve terörist grupların insafına bırakılmış olan bölge ve bölge insanına barış ve huzurun tekrar temini ve sınır güvenliğinin sağlanması için yapılan Zeytindalı operasyonunun 18 güne girdik. Muhtemeldir ki 13 sınır kapısının bulunduğu 911 kilometrelik Suriye sınırımızın Afrin Kobani'ye oradan da Kamışlıya kadar büyük bir bölümünde durum aynıdır.dedi. Başkan Burak Işık, sözlerini şöyle sürdürdü Suriye'de bugünkü adıyla Suriye Türkmenleri 1000 yıllık adıyla Halep Türkmenleri bulunmaktadır. Sayıları iki buçuk milyon civarındadır. Yani Halep ve civarı Türkmen toprağıdır. Bir Türk için namus gibi baktığı vatanını toprağının kaybetmekten daha zillete düşürücü daha alçaltıcı bir durum yoktur. O yüzden 1938'de Hatay'da, 1974'te Kıbrıs'ta olduğu gibi Suriye'de yaklaşık 2,5 milyon Türkün toprağı ve hakkı korunmalıdır. Türkiye'de Türk kelimesine düşman olan Türkmen kelimesini ağzına alamayan Kripto FETÖ'cülerin vakıf, dernek, siyasi oluşum gibi şer odaklarının Afrin operasyonu vesilesiyle yüce Türk milletine ve Devleti'ne düşmanlıklarını bir kez daha görmüş olduk. Büyüğümüzle küçüğümüzle, kadınımızla ve de erkeğimizle Mehmetçiğin Mukaddes üniformasını giymeyi hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruzKonuşmanın ardından hayatı kaybeden şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Basın toplantısının yapıldığı yerde masa üzerinde zeytin dallarının yer alması dikkat çekti.