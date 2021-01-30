Kayseri zabıtasından fahiş fiyat denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri zabıtasından fahiş fiyat denetimi

30.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:08
Kayseri zabıtasından fahiş fiyat denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, iş yerlerinde, marketlerde, AVM'lerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkışı kontrol edilirken, evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan iş yerlerine tutanak tutuldu.

Ekipler ayrıca ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol edip, hijyen denetimi de yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Feyza Aktan Jason Statham
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza İstifa Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri zabıtasından fahiş fiyat denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 14:09:26. #1.14#
title