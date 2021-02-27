Kayseri, yüzme milli takım elemelerine ev sahipliği yapıyor

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Milli Takım Yıldız Genç Açık Yaş ve TOHM Baraj Geçme Yarışları Kayseri'de başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Milli Takım Yıldız Genç Açık Yaş ve TOHM Baraj Geçme Yarışları Kayseri'de başladı.

Kayseri Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda iki gün boyunca devam edecek eleme yarışlarına sabah seansı ile start verildi.

Türkiye geneli 7 şehirden 25 kulüp ve 272 sporcunun dereceye girebilmek ve milli mayoyu sırtına geçirmek için kulaç atacağı elemelerde 17 kategoride mücadele verilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı yazılı açıklamada, bugün startını verdikleri elemelerin birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olduğunu belirtti.

Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını aktaran Kabakcı, "Sporcularımız iki gün boyunca mücadele edecek, bu mücadele esnasında pandemi kurallarına tam manasıyla riayet ediyoruz, önceliğimiz sağlık diyerek mücadele eden tüm sporculara başarı diliyorum." ifadelerini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil