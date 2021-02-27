Kayseri, yüzme milli takım elemelerine ev sahipliği yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri, yüzme milli takım elemelerine ev sahipliği yapıyor

27.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:04
Kayseri, yüzme milli takım elemelerine ev sahipliği yapıyor

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Milli Takım Yıldız Genç Açık Yaş ve TOHM Baraj Geçme Yarışları Kayseri'de başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Milli Takım Yıldız Genç Açık Yaş ve TOHM Baraj Geçme Yarışları Kayseri'de başladı.

Kayseri Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda iki gün boyunca devam edecek eleme yarışlarına sabah seansı ile start verildi.

Türkiye geneli 7 şehirden 25 kulüp ve 272 sporcunun dereceye girebilmek ve milli mayoyu sırtına geçirmek için kulaç atacağı elemelerde 17 kategoride mücadele verilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı yazılı açıklamada, bugün startını verdikleri elemelerin birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olduğunu belirtti.

Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını aktaran Kabakcı, "Sporcularımız iki gün boyunca mücadele edecek, bu mücadele esnasında pandemi kurallarına tam manasıyla riayet ediyoruz, önceliğimiz sağlık diyerek mücadele eden tüm sporculara başarı diliyorum." ifadelerini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Zeki Müren İrem Derici
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri, yüzme milli takım elemelerine ev sahipliği yapıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 16:13:17. #1.16#
title