Kayseri Yurt Müdürlüğü'ne eğitim verildi
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Kayseri Yurt Müdürlüğü'ne eğitim verildi

Kayseri Yurt Müdürlüğü'ne eğitim verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri Yurt Müdürlüğü görev yapan personele eğitim verildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri Yurt Müdürlüğü görev yapan personele eğitim verildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından yurt personeli için düzenlenen Etkili İletişimde Ahlaki Değerlerin Önemi eğitimine katılım yüksek oldu. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Danyal Soybaş tarafından "Etkili İletişimde Ahlaki Değerlerin Önemi" konu başlıklı eğitime İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve personeller katıldı. - KAYSERİ

Kayseri Yurt Müdürlüğü'ne eğitim verildi
Kayseri Yurt Müdürlüğü'ne eğitim verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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