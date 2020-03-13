Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de dezenfeksiyon yapıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de dezenfeksiyon yapıldı - Haber
Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Güncel

Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de dezenfeksiyon yapıldı

Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de otobüs terminalleri, ibadethaneler, alışveriş merkezleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

13.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:28
Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de dezenfeksiyon yapıldı

Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de otobüs terminalleri, ibadethaneler, alışveriş merkezleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, binlerce yolcunun kullandığı Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tüm yazıhaneler, oturma alanları, tuvaletler ve dükkanlarda dezenfeksiyon yapıldı.

Yaşanan virüs salgınında vatandaşların etkilenmemesi için salgın geçene kadar kamuya açık bütün mekanlarda dezenfeksiyonun aralıksız süreceği bildirildi.

Yozgat

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Belediye, bütün camilerde koronavirüse karşı dezenfeksiyon başlattı.

Cuma namazı öncesi başlatılan çalışmanın namazdan sonra da devam edeceği, ayrıca halkın yoğun kullandığı alanlarda da yapılacağı bildirildi.

Kırşehir

Kırşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminali, İkizarası Kent Park, ibadethaneler ve alışveriş merkezlerini dezenfekte etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Başar Altuntaş, son 3 gündür Kovid-19'a karşı temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti.

Belirli periyotlarla halkın yoğun kullanımında olan alanlarda bakteri ve virüslere karşı ilaçlama yapıldığını belirten Altuntaş, "Otobüs terminalimiz başta olmak üzere ibadethanelerde, alışveriş merkezlerinde, Kent Park'ta ve diğer parklarda ilk tur dezenfekte çalışmalarımızı tamamladık. Belirli aralıklarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Nevşehir

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, kentte vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon başlattı.

Kentteki alışveriş merkezleri ve kafeler ile dinlenme ve spor tesislerinde püskürtmeli ve buharlı makinelerle bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engellemek amacıyla dezenfekte işlemi yapıldı.

Öte yandan, Ürgüp Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bireysel hijyenin kesintisiz sürdürülebilmesi için su borcu bulunan abonelere yönelik "su kesme" işlemini 1 Haziran'a kadar erteledi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüse karşı alınacak tedbir ve uygulama topyekun fayda sağlayacaktır. Halkımızın sağlığı ve hijyeni bizler için çok kıymetli ve önceliklidir. Bu doğrultuda Ürgüp Belediyesi olarak su aboneliklerinden kaynaklı borçlara yönelik durdurma kararı aldık." dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Haber
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet Haber
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
'Yanımdaki kadına baktın' dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Emrah Sadi Konuk Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Adem Büyük Ünal Karaman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Kopenhag Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de dezenfeksiyon yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 17:10:58. #1.15#